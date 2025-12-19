Accounting & Finance Administrator
Qtym AB / Ekonomiassistentjobb / Karlstad Visa alla ekonomiassistentjobb i Karlstad
2025-12-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qtym AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
I över 30 år har vi fått insikter, överraskningar och erfarenheter. Skapat lag, företag och framgångssagor. Hittat spetskompetens, upptäckt problemområden och sett nya möjligheter. Vi vet vart Värmland är på väg. Vad behöver du just nu?
Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Personlinhyrning och HR-stöd, samt studentkonsulter via vårt dotterbolag Apecs Studenkonsulter. Läs mer om oss på www.qtym.se.
Är du strukturerad, noggrann och gillar att ha koll på siffrorna? Vill du arbeta i ett företag där din insats gör verklig skillnad och där du får möjlighet att växa med rollen? Då kan detta vara din nästa utmaning! För kunds räkning söker vi nu en nyckelspelare till deras ekonomiteam.
Vi söker en Accounting & Finance Administrator som vill kombinera ekonomiarbete med administrativa uppgifter i en dynamisk och utvecklande miljö. Här får du en bred roll med stort ansvar och möjlighet att påverka.
Dina ansvarsområden:
• Sköta löpande bokföring och bidra vid månads- och årsbokslut.
• Hantera avstämningar, rapportering, skattedeklarationer och löneadministration.
• Arbeta med leverantörs- och kundreskontra.
• Ge administrativt stöd till ekonomiteamet, inklusive dokumenthantering och dataregistrering.
Vi tror att du:
• Har en utbildning inom ekonomi
• Har erfarenhet av bokföring och grundläggande ekonomiprocesser
• Är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta med detaljer
• Har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Är lösningsorienterad och gillar att ta ansvar samt nyfiken för att lära nytt
Övrigt:
Vi ser gärna att du kan starta omgående eller så snart som möjligt. Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att att kontakta Julia Låbbman, julia.labbman@qtym.se
alt 072-085 32 92 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qtym AB
(org.nr 556389-2081) Arbetsplats
Qtym Jobbnummer
9657716