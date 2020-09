Accounting Manager Till Sick - Ps Partner AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

SICK AB och SICK AS ingår i koncernen SICK som grundades 1946. Med ca 8000 anställda och en global verksamhet är vi idag en världsledande tillverkare av sensorer, säkerhetssystem och produkter för automatisk identifiering. Vårt primära marknadsfokus ligger i Europa. Vi är idag 75 anställda med en omsättning på 580 miljoner SEK. Vår verksamhet är idag indelad i affärsområdena Factory Automation, Logistics Automation och Process Automation. SICK har ett stort produktutbud med egen utveckling och klassas som marknadsledande på sensorer.Se vår film på YouTube:Som Accounting Manager ansvarar du för den totala redovisningen. Alla redovisningsprocesser samt att rapportering sker i tid med hög kvalitet både internt och externt. Du rapporterar till CFO.Huvudsakliga arbetsuppgifterMånadsbokslut och årsbokslutSkatterapportering, såsom moms, deklarationer samt arbetsgivaravgifterBalanskonto avstämningarLikviditetsplaneringAnsvarig för revisionerArbeta med lagerflöden, IFRSBevaka att det interna kontrollsystemet följs, uppdatera med nya redovisningsstandard samt utveckla och underhålla svenska policysStötta organisationen i ekonomiska frågorStöd till den norska organisationenDelta i projekt2020-09-01Högskoleekonom eller motsvarandeMinst 5 års erfarenhet från relevant arbeteMinst 5 års erfarenhet av att rapportera till moderbolagMeriterande erfarenhet av internationell miljöSom person är du lösningsorienterad, strukturerad, samt har förmågan att kunna driva utveckling och förändring. Vidare är du ansvarsfull, noggrann och van att arbeta mot tydliga mål. Vi ser att du gillar att arbeta självständigt. Du besitter goda matematiska kunskaper. För att lyckas i rollen så har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.Vi ser att du har vana av att arbeta i större affärssystem, gärna SAP.Låter detta intressant att få vara med i ett företag som är i tillväxt! då är den här tjänsten något för dig.I denna rekrytering samarbetar SICK med PS Partner. Har du frågor så kontakta gärna Louise Harrysson 072 311 98 39 eller louise.harrysson@pspartner.se Vi arbetar med ett kontinuerligt med urval så sänd in din ansökan så snart som möjligt.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-10-11