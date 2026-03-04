Accounting Manager till Scandinavian Photo, Borås, Sweden
Arbetsuppgifter och mål
Som Accounting Manager har du det övergripande ansvaret för månads- och årsbokslut för de samtliga nordiska bolagen inom koncernen. Du säkerställer att redovisningen är korrekt, följer gällande regelverk och att den levereras enligt fastställda tidsplaner. Rollen innefattar såväl löpande bokföring som upprättande av årsredovisningar och inkomstdeklarationer, samt ansvar för skatterapportering i de länder där koncernen är verksam. Du leder och koordinerar arbetet gentemot externa revisorer, inklusive framtagande av revisionsunderlag, besvarande av frågor samt uppföljning av eventuella rekommendationer.
Du arbetar aktivt för att säkerställa efterlevnad av finansiella regelverk, inklusive K3, och bidrar med kvalificerat stöd till övriga medarbetare i ekonomiteamet. En viktig del av uppdraget är att kontinuerligt utveckla och effektivisera ekonomifunktionens arbetssätt. Du driver förbättring av finansiella processer och intern styrning samt leder initiativ för att automatisera arbetsflöden inom redovisningsområdet.
Målet med rollen är att leverera väl avstämda och kvalitetssäkrade månads- och årsbokslut enligt plan, samt att säkerställa att bolagets finansiella rapporter är relevanta, tillförlitliga och utgör ett starkt beslutsunderlag för ledningen. Du rapporterar till bolaget CFO och placering är i Borås.
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom företagsekonomi eller motsvarande och minst fem års relevant erfarenhet inom redovisning. Du har gärna en kombination av erfarenhet från revision och arbete inom en intern ekonomifunktion. Det är meriterande om du har arbetat i en verksamhet med onlineaffär eller i en koncernstruktur med flera juridiska enheter, gärna med nordiska dotterbolag. Du har mycket goda kunskaper i K3 och en stark systemförståelse, med erfarenhet av ERP-system, gärna Business Central. Du är en avancerad användare av Excel och har du dessutom erfarenhet av Power BI är det ett plus.
Som person är du strukturerad, metodisk och ansvarstagande. Du arbetar proaktivt med ett tydligt fokus på ständiga förbättringar och har förmågan att hantera perioder med hög arbetsbelastning genom att prioritera effektivt och arbeta mot tydliga deadlines. Du är kvalitetsmedveten och noggrann, samtidigt som du har ett helhetsperspektiv och en förståelse för hur ekonomifunktionen bidrar till verksamhetens övergripande mål. Du kommunicerar obehindrat på svenska och har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
I denna roll får du möjlighet att kombinera operativt ansvar med ett tydligt förbättrings- och utvecklingsfokus, där kvalitet, struktur och affärsnytta står i centrum.
Efter mer än 40 år har SP vuxit till att bli Nordens ledande aktör inom teknikprodukter för kreatörer och entusiaster. Sortimentet omfattar allt man behöver för att både skapa och konsumera foto-, video- och ljud.
Det som började med ett huvudfokus på kameror och fotografi har breddats till ett omfattande sortiment av teknikprodukter, kombinerat med inspiration och utbildning i form av olika evenemang. Våra kunder inkluderar allt från nya kreatörer, entusiaster och influencers till yrkesverksamma, företag och produktionsbolag. Det vi har gemensamt med våra kunder är en stark passion för kreativitet och teknik.
Ansökan och kontakt
I den här rekryteringen samarbetar Scandinavian Photo med Human & Executive. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Lotta Preijde +46 705 809 893
Intervjuer kommer att göras löpande.
Varmt välkommen med din ansökan senast 22 mars 2026!
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
