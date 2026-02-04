Accounting Manager till Nordiska Galleriet!
2026-02-04
Drivs du av att kombinera operativ redovisning med utveckling och förbättringsarbete? Har du en trygg grund i redovisning och vill ta nästa steg i en växande koncernmiljö? Då kan tjänsten som Accounting Manager på NO GA Group vara något för dig!
Om NO GA Group
Nordiska Galleriet öppnade sin första butik på Nybrogatan i Stockholm redan 1912 och har sedan dess varit en självklar destination för exklusiva möbler och modern design. År 2016 inleddes en ny expansiv era och 2021 bildades NO GA Group som idag är moderbolag till Nordiska Galleriet, Länna Möbler och Dusty Deco. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, över 300 medarbetare och en omsättning på mer än 1 miljard kronor.
NO GA Group är Nordens ledande aktör inom high-end designmöbler med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Deras vision är att göra den globala designmöbelindustrin till en aktiv del av samtiden och populärkulturen genom digital innovation, skalbar distribution och stark varumärkesbyggnad.
Om tjänsten som Accounting Manager
Som Accounting Manager på NO GA Group får du en central roll i att säkerställa korrekt, effektiv och framtidssäkrad redovisning för koncernen. Du arbetar både hands-on och utvecklingsorienterat, med ansvar för att kvalitetssäkra redovisningen, stödja organisationen i ekonomiska frågor och driva förbättringsinitiativ inom processer, system och arbetssätt.
Du rapporterar till CFO och samarbetar tätt med bland annat Finance Manager i arbetet med att vidareutveckla ekonomifunktionen. Koncernen består idag av 9 bolag (i Sverige och internationellt) och koncernredovisningen görs enligt K3. Rollen kombinerar operativt arbete med strategiskt ansvar. Du tar ägarskap för redovisningskvaliteten, leder teamets dagliga arbete och kliver vid behov in hands-on i det löpande arbetet, exempelvis i projekt som implementering av ett nytt konsolideringssystem.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och utveckla redovisningsteamet samt säkerställa kvalitet och leverans i det dagliga arbetet.
Överse redovisning, inklusive huvudbok, leverantörs- och kundreskontra, löneredovisning och anläggningstillgångar.
Ansvara för koncernredovisning och konsolidering över bolagen enligt K3.
Säkerställa korrekta och tidsenliga månads-, kvartals- och årsbokslut samt finansiella rapporter.
Upprätthålla intern kontroll och säkerställa efterlevnad av skatt, moms och lagstadgade krav.
Driva processförbättringar, digitalisering och automatisering med fokus på skalbarhet och effektivitet.
Stödja organisationen i redovisningsfrågor, förklara avvikelser och siffror för ledning och team.
Om dig
Vi söker dig som har cirka 3-4 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och som känner dig trygg i redovisningens grunder. Du har med fördel varit exponerad mot koncernredovisning och har god teknisk redovisningskompetens. Du är lösningsorienterad och trivs med att både arbeta operativt och utveckla strukturer och processer. Erfarenhet från retail, e-handel, handelsbolag eller verksamheter med lager är meriterande.
Som person är du trygg, analytisk och strukturerad. Du trivs i en föränderlig miljö och ser förändringar som möjligheter att bidra med förbättringar. Du är kommunikativ och pedagogisk, och förklarar siffror och avvikelser för verksamheten på ett tydligt och begripligt sätt. Problemlösning och utveckling av arbetssätt är något som motiverar dig.
Viktigt för tjänsten
Akademisk examen inom redovisning, ekonomi eller liknande område.
Några års erfarenhet av kvalificerad redovisning, där du arbetat både operativt och utvecklingsorienterat.
Exponering mot koncernredovisning och konsolidering (K3).
Trygg, lösningsorienterad, kommunikativ och strukturerad.
Goda erfarenheter från Business Central.
God systemvana och intresse för digitalisering/automatisering av ekonomiprocesser.
Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten
Erfarenhet från retail, e-handel eller lagerhållning med koppling till redovisning.
Erfarenhet av processförbättring, systemimplementering eller automatisering.
Tidigare erfarenhet av koncernredovisning i internationell miljö.
Tidigare erfarenhet av att arbeta i en föränderlig och växande organisation.
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Tillsvidareanställning, 100%.Placering: Stockholm.
Känner du att rollen som Accounting Manager på NO GA Group passar dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
NO GA Group Kontakt
Petra Nordberg petra@needo.se Jobbnummer
9723181