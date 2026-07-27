Accounting Manager till Freja eID i Stockholm
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2026-07-27
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Var med och utveckla framtidens digitala identitet!
Vill du arbeta brett med redovisning i ett innovativt svenskt techbolag som spelar en viktig roll i Sveriges digitala infrastruktur? Trivs du i en självständig roll där du får stort eget ansvar samtidigt som du arbetar nära verksamheten? Då kan tjänsten som Accounting Manager på Freja eID vara rätt nästa steg för dig.
Freja eID är ett svenskt techbolag som utvecklar innovativa lösningar inom digital identitet, säker inloggning och e-signering. Med fokus på säkerhet, användarvänlighet och tillit hjälper Freja både privata och offentliga organisationer att identifiera personer och företag på ett smidigt och säkert sätt. Bolaget är en statligt godkänd mobil e-legitimation och har en viktig roll i Sveriges digitalisering. Freja är en växande organisation med höga ambitioner och en företagskultur som präglas av innovation, samarbete och korta beslutsvägar. Freja är noterat på Nasdaq First North Stockholm
Om rollen
Som Accounting Manager blir du en viktig del av Freja eIDs ekonomiavdelning som består av CFO, Group Controller och Accounting Manager. Du ansvarar för den löpande redovisningen och arbetar nära dina kollegor i det dagliga ekonomiarbetet. Rollen erbjuder stor frihet under ansvar och passar dig som trivs med ett brett ansvar inom redovisning. Koncernen följer IFRS och presenterar årligen fyra delårsrapporter samt en koncernårsredovisning.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Leverantörsreskontra
Kundfakturering
Löpande bokföring
Kontoavstämningar
Periodiseringar och avskrivningar
Månadsavslut
Administration kopplad till kundkontrakt
Stöd i övriga ekonomiadministrativa arbetsuppgifter
Du blir en del av ett litet och engagerat finansteam där samarbete, prestigelöshet och hjälpsamhet är en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och känner dig trygg i det dagliga ekonomiarbetet. Du är van att arbeta självständigt och uppskattar en roll där du får ta ansvar för hela redovisningsflödet.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning
Erfarenhet av löpande redovisning och månadsbokslut
Erfarenhet av leverantörsreskontra, kundreskontra och kontoavstämningar
Mycket god systemvana
Erfarenhet av affärssystemet Xledger (krav)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
För att trivas hos Freja eID tror vi att du är en noggrann och strukturerad person som tycker om ordning och reda. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har ett prestigelöst förhållningssätt. Samtidigt trivs du i ett mindre team där man hjälper varandra och bidrar där det behövs.
Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att skapa goda relationer. Eftersom verksamheten utvecklas i snabb takt uppskattar du förändring och tycker om att delta i förändrings- och förbättringsprojekt.
Därför ska du välja Freja eID
Hos Freja får du möjlighet att arbeta i ett spännande svenskt techbolag som ligger i framkant inom digital identitet och säker digitalisering. Du erbjuds en bred och självständig roll med stort ansvar, korta beslutsvägar och nära samarbete med CFO och övriga kollegor.
Företaget har kontor mitt i centrala Stockholm och möjlighet till hybridarbete.
Mer om tjänsten
Direktrekrytering till Freja eID
Projektanställning på heltid till och med den 30 april 2028 med god möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Placering: Centrala Stockholm med möjlighet till distansarbete
Andara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår rekryteringsansvariga Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi läser och kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8129314-2117128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://andaraeconomy.teamtailor.com
Drottninggatan 29 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Andara Economy Jobbnummer
10012580