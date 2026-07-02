Account Manager VPK
VPK Packaging AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2026-07-02
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VPK Packaging Sverige söker Account Managers
VPK Packaging är en av Skandinaviens ledande förpackningsleverantörer inom hållbara förpackningar. Våra produkter inkluderar wellpappförpackningar, display- och förpackningsmaskiner. Företaget drivs idag som One Nordic och är fördelade med sex fabriker i Norge, Sverige och Danmark. VPK Packaging är en del av den belgiska förpackningskoncernen VPK.
Om arbetsrollen
VPK stävar efter att alltid vara den bästa partner till kunden. Leveranskedja ska vara säker, pålitlig, synlig och mätbar och alltid leva upp till företagets värderingar. Tillsammans med företagets mål ska vi inom VPK följa gällande produktionsstrategi för att nå målen. En bra arbetsplats i en hälsosam och säker arbetsmiljö.
Är du en affärsdriven relationsbyggare som har en stark förmåga att utveckla nya affärer?
VPK Packaging är på en spännande resa och har ambition att växa ytterligare. VPK Packaging stärker nu sitt säljteam. Vi söker två Account Managers, B2B, som brinner för att förstå kundens behov och kan omvandla dem till nya affärer.
Ansvarsområden och uppgifter
Som Account Manager kommer du att ansvara för att utveckla befintliga kunder, ett stort fokus ligger på att identifiera och bearbeta nya kunder.
Hos oss får du chansen till ett varierande arbete i samarbete med företag inom olika branscher såsom livsmedel, e-handel och processindustrier.
För att lyckas i försäljningen behöver du bygga relationer, förstå kundens behov och sälja in våra förpackningslösningar. Som vårt ansikte utåt mot kund och internt agerar du projektledare med stöd från vår produktutvecklingsavdelning och vår kundservice. Du skapar affärsförslag till kund och är kommersiellt ansvarig för att nå uppsatta mål.
Kvalifikationer och erfarenhet
Du har minst 3-årig gymnasieutbildning och med fördel en utbildning på högskola eller universitet inom teknik eller ekonomi/marknadsföring. Alternativt relevant arbetslivserfarenhet.
Några års erfarenhet av liknade säljarbete eller arbete inom förpackningar, distribution, konstruktion eller produktutveckling.
Kunskap om branschen och marknaden är en fördel, men inget krav då vi kommer ge dig en gedigen introduktion och utbildning.
God IT-kunskap, speciellt vad gäller Officepaketet.
Goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska.Publiceringsdatum2026-07-02Dina personliga egenskaper
Affärsmässig med god förståelse för kundens och verksamhetens behov.
Starkt driv och en förmåga att på egen hand planera och prioritera ditt arbete.
Resultatorienterad, med fokus på att nå uppsatta mål och skapa värde.
Lösningsorienterad och med förmåga att ha många bollar i luften.
Mycket god kommunikatör som har förmåga att bygga relationer.Övrig information
Tjänsten är dagtid med tjänstresor och övernattningar som förekommer frekvent.
Vi söker en Account Manager med placering vid vår enhet i Norrköping och en i västra Sverige med hemmakontor som utgångspunkt.
Du har körkort, klass B.
Vi erbjuder en marknadsmässig lön och i rollen ingår förmånsbil samt hälsofrämjande förmåner.
Frågor om tjänsten besvaras av Sales Director Johan Nyström, mobil 070-590 95 35.
Facklig representant Unionen lokalt: Nicklas Karlén, Nicklas.karlen@vpkgroup.com
.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026.08.31
Vi arbetar löpande med urval i rekryteringsprocessen och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VPK Packaging AB
(org.nr 556033-5423), https://vpkgroup.com
Lindövägen 76 (visa karta
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602 28 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9988534