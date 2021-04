Account Manager till växande bolag i Enköping! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Säljarjobb i Västerås

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Västerås2021-04-08Drömmer du om framgång? Älskar du att vinna och göra stora affärer? Då kanske du är den vi söker! Telexia AB expanderar och söker nu efter en Account Manager som är redo att ta försäljningen till nästa nivå!Telexia AB är ett ungt bolag med härligt driv och stark framfart. Hos Telexia får du både ett roligt jobb och ovärderlig arbetslivserfarenhet, oavsett vad du kommer att arbeta med i framtiden. Dessutom får du möjlighet att arbeta med trevliga och engagerade kollegor! Vi söker dig som vill fortsätta din resa på din säljkarriär och redo för nästa utmaning!Vad innebär jobbet som account manager?Du ansvarar för att skapa försäljning hos potentiella kunder, som är företag i behov av bland annat telefonilösningar. Du kommer framförallt att vägleda kunden på ett serviceinriktat och professionellt sätt till att hitta den bästa lösningen för just den kunden. Du kommer främst att gå på bokade möten hos företag och där sälja de produkter och tjänster som passar kundens behov. Du bygger långsiktiga relationer och är kundens kontaktperson framåt. Jobbet som Account manager innebär även att prospektera upp nya potentiella kunder och boka in egna möten. Du kommer att ingå i ett team om 10 fantastiska medarbetare och tillhöra säljavdelningen. Lokalerna är charmiga, fräscha och trivsamma och belägna I trevliga omgivningar i Fanna i Enköping.I jobbet ingår till exempel attringa upp potentiella kunder och erbjuda våra produkterboka mötengenomföra mötenskicka offerterta fram avtalsförslagarbeta övergripande med säljavdelningens målsättningar och resultatarbeta med kundanalys och prospekteringidentifiera affärsmöjligheterbygga nya och bibehålla kundrelationerVi erbjuder:En motiverande kombination av grundlön och en prestationsbaserad rörlig ersättningMöjligheter att klättra i bolagetEn stimulerande miljö med likasinnade och trevliga kollegor2021-04-08Till rollen som account manager söker vi framförallt dig som är en driven och utåtriktad person som motiveras av att göra riktigt bra affärer och att få vara en viktig medlem i teamet. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt ser vi att du har erfarenhet av att arbeta med försäljning, kundkontakt och servicerelaterat arbete. Utöver det är det en stor fördel om du har erfarenhet av liknande arbete, har arbetat som säljare mot företag och har arbetat med kundrelationer och kundbemötande.Vi önskar även att du har fullständig gymnasieexamen, god datorvana samt behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Det är även meriterande för tjänsten om du har branscherfarenhet, har goda kunskaper i säljteknik eller utbildning inom försäljning/B2B.I den här rekryteringen samarbetar Telexia AB med StudentConsulting och du kommer att bli anställd hos Telexia AB. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.Vi ser fram emot att höra från dig!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lön + rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Studentconsulting Sweden AB (Publ)5678599