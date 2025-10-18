Account Manager till vår kund inom digital media
2025-10-18
Account Manager till vår kund inom digital media
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder
Vi söker just nu en Account Manager till vår kund inom digital media
Vår kund växer och behöver förstärka vårt team med flera säljare.
Som Account Manager kommer du att arbeta med egen prospektering och nyförsäljning samt till viss del förvaltning av befintliga kunder inom marknadsföring samt arbete med merförsäljning.
Tjänsterna som du erbjuder våra kunder är marknadsföringstjänster och annonsering online för starka varumärken.
Rollen är kontorsbunden, dvs affärerna görs till största del via telefonen.
Du kommer att arbeta med ett av Sveriges mest välkända varumärken.
Teamet präglas av ansvar, affärsmässighet, högt i takt och alltid nära till skratt.
Du arbetar självständigt från prospektering till affär och är ansvarig för att all information som förmedlas till kund är korrekt samt utformar annonserna som du ska sälja.
Rollen kräver hög aktivitet och ständigt pågående kontakter med befintliga och presumtiva kunder för att öka sannolikheten till fler affärer och måluppfyllnad för budget.
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för prospektering, försäljning och service.
Det är en stor fördel om du har tidigare erfarenhet av innesälj och/ eller har jobbat med medieförsäljning sedan tidigare. Arbetets kärna ligger i kommunikationen med kund, varför det är viktigt att du behärskar det svenska språket både muntligt och skriftligt.
Du kommer du arbeta med välkända produkter som gör skillnad för våra kunder och hjälper dem att lyckas med sina verksamheter och främst med sin marknadsföring. Hos oss värdesätter vi våra medarbetares prestationer och erbjuder en marknadsmässig ersättning, garanti lön och provision utan tak på din försäljning. Vi erbjuder dig förutom extremt trevliga kollegor, träningsmöjligheter på arbetstid, friskvårdsbidrag och andra fina förmåner. Kontoret finns mitt i smeten i Stockholm.
Vi söker dig som:
Har gymnasiekompetens Gärna har någon form av eftergymnasial utbildning
Arbetat med B2B-försäljning i minst 2 år
Tar eget ansvar över både kunder och att planera upp ditt vardagliga arbete
Har god strukturkänsla och är noggrann
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar får gärna innehålla CV och ett personligt brev. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot mediebranschen.
Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar branschens bästa kandidater.
