Account Manager Till Twoday Insikt
Din Rekryteringspartner i Umeå AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2026-02-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Rekryteringspartner i Umeå AB i Umeå
, Luleå
, Boden
eller i hela Sverige
twoday INSIKT är ett IT-företag med fokus på lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT, marknadens mest användarvänliga och heltäckande business intelligence produkt. INSIKT stödjer hela processen från att sätta mål till att planera och följa upp. Idag sysselsätter vi ca 90 medarbetare och arbetar över hela Sverige via våra kontor i Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Göteborg. Vi har idag omkring 400 kunder i alla branscher och jobbar bland annat med Max Burgers, Atrium Ljungberg och Dramaten. INSIKT är sedan 2022 en del av twoday och vår vision är att vara världens mest attraktiva IT-arbetsgivare.
Vi växer och behöver förstärka vår försäljningsavdelning! Vill du arbeta med långsiktig och värdeskapande försäljning i en organisation där kompetens, entreprenörsanda och arbetsglädje går hand i hand? Hos oss får du chansen att jobba med spännande kunder över hela landet, sälja ett marknadsledande beslutsstöd och samtidigt utvecklas tillsammans med engagerade kollegor. Om du drivs av att göra affärer, bygga relationer och ha kul på jobbet, då kan det här vara ditt nästa drömjobb.
Din nya roll
Som Account Manager hos oss arbetar du med försäljning av ett affärskritiskt beslutsstöd, vår egna produkt INSIKT, som hjälper stora bolag, myndigheter och organisationer runt om i landet att planera, styra och följa upp sin verksamhet. Du har en central roll i hela säljprocessen, från första kontakt och behovsanalys till avtal, vidareutveckling och långsiktigt kundansvar. Det handlar om komplex försäljning där du framför allt möter ekonomichefer och IT-chefer samt andra beslutsfattare i ett första skede. Hos oss vill vi arbeta långsiktigt och relationskapande och vi är ödmjuka inför den investering som våra kunder gör. Därför kan det ibland ta tid, men vi ger oss aldrig.
I rollen samarbetar du nära både kollegor och kunder med djup och specialiserad kompetens inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Du blir en del av en kunskapsintensiv miljö där professionella diskussioner, analys och gemensam problemlösning är en naturlig del av vardagen.
Tjänsten innefattar en del resor inom landet.Publiceringsdatum2026-02-26Profil
Vi tror starkt på människors vilja och potential att utvecklas. Därför värderar vi inställning, engagemang och driv minst lika högt som formell erfarenhet. Du motiveras av att prestera, nå mål och vinna affärer, och du är beredd att lägga tid på att bygga långsiktiga relationer.
Din utbildningsbakgrund är som sagt var inte avgörande, men en civilekonomutbildning eller liknande kan vara en fördel för att snabbt komma in i affären och "förstå språket". Vi tror att du har tidigare erfarenhet från en säljande roll, där du är van att knyta långsiktiga och förtroendefulla relationer. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och har även förmågan att uttrycka dig på engelska. B-körkort är ett krav.
För att vi ska trivas med varandra, tror vi att du är strukturerad, uthållig och självgående, samtidigt som du trivs i samarbete med andra. Vidare är du socialt säker, anpassningsbar och bidrar med ett öppet och positivt förhållningssätt.
Varför twoday INSIKT?
Hos oss blir du en del av ett innovativt företag som värdesätter samarbete, flexibilitet och personlig utveckling. Vi tror på balans; mellan arbete och fritid, teknik och affär, individ och team.
Vi erbjuder:
En modern arbetsplats med stark gemenskap där vi stöttar varandra, firar framgångar och siktar långsiktigt
Möjlighet att arbeta nära stora och intressanta kunder i olika branscher
Ett företag i tillväxt, med framtidens beslutsstöd i fokus
Hos oss står medarbetaren i centrum. Vi tror på en kultur där alla får bidra, växa och ha roligt på jobbet. Med mer än 3 000 kollegor inom twoday skapar vi tillsammans smarta lösningar som gör samhället bättre - idag och imorgon.
Mångfald & inkludering
Vi tror att mångfald stärker oss som företag och som människor. Om du inte uppfyller alla krav men känner att rollen låter spännande - sök ändå! Vi vill gärna höra mer om vem du är och vad du kan bidra med.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Elin Wiklund på tfn: 070-277 71 77. Ansök senast den 22 mars via länken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7293738-1864222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Rekryteringspartner i Umeå AB
(org.nr 559519-0645), https://dinrekryteringspartneriumea-1741688263.teamtailor.com
Renmarkstorget 10 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Din Rekryteringspartner i Umeå Jobbnummer
9766552