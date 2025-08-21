Account Manager till Thatsups webbsatsning
2025-08-21
Thatsup söker nu Account Managers till sin snabbväxande digitala satsning, Thatsup Web. En helhetstjänst där de bygger snygga, smarta och heltäckande hemsidor åt lokala verksamheter, från kaféer och restauranger till stora, välkända hotellkedjor. Produkten står redan idag för en stabil del i bolagets omsättning och nu växlar de upp ytterligare med ett nytt säljteam dedikerat till just denna tjänst.
Du kommer att ingå i ett tajt team där du driver hela försäljningsprocessen: från prospektering till stängda affärer och långsiktiga kundrelationer. I början kommer du att fokusera på nykundsbearbetning, medan du på sikt också ansvarar för uppföljning, merförsäljning och projektledning i samarbete med design- och utvecklingsteamet.
Dina framtida arbetsuppgifter Rollen kräver en stark egen motor, struktur och ett långsiktigt tänk, men du kommer att få tillgång till en dokumenterad säljprocess, färdiga manus, samt stöd av kollegor och chef. Du kommer till exempel att:
Identifiera nya kunder, framför allt inom restaurang, hotell och andra lokala verksamheter
Kontakta leads via telefon och digitala kanaler
Boka och genomföra säljmöten, både digitalt och fysiskt
Arbeta varierat mellan fält, kontor och distans
Hålla i onboarding och projektledning för kunden efter affär
Följa upp och skapa merförsäljning på din egen kundstock
Vi söker dig som Gärna har arbetat med telemarketing eller sålt digitala tjänster tidigare. Men det absolut viktigaste är att du har ett högt driv, vågar ta kontakt, och gillar att ta ansvar för ditt eget resultat. Du behöver inte vara hemsideexpert, men ha intresse för att förstå affären och lära dig. Dessutom har du:
Tidigare erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B
Vana att arbeta med uppsökande försäljning, via telefon eller i fält
God kommunikationsförmåga på svenska
Vi ser det som meriterande med
Erfarenhet från försäljning av hemsidor, SaaS eller digitala lösningar
Erfarenhet från telemarketing med goda resultat
Erfarenhet av projektledning eller självständig kundbearbetning
Som person tror vi att du är en prestigelös doer som trivs bäst med högt tempo, tydliga mål och frihet under ansvar. Du får gärna ha ett tävlingsdriv, men också en förmåga att bygga långsiktiga relationer.
Övrig information
Start: Snarast möjligt
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid, med flexibla arbetstider.
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Lönemodell: Fast lön + provision + löpande del av omsättning på kundstock
Om kunden Thatsup är Sveriges största krog- och nöjesguide och en etablerad aktör i mötet mellan digital närvaro och den lokala upplevelsen. Med en högkvalitativ produktportfölj, stark position i marknaden och en uttalad vilja att skapa resultat för sina kunder, är de en arbetsgivare som värdesätter långsiktighet, gemenskap och utveckling. Företagskulturen genomsyras av engagemang, transparens och arbetsglädje, det är helt enkelt en plats där man både trivs och växer.
