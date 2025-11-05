Account Manager till Stjärna Fyrkant i Malmö
2025-11-05
Fullständig jobbeskrivning
Har du erfarenhet av att sälja telefonilösningar och vill ta nästa steg i karriären eller vill du börja din säljkarriär där du får bäst förutsättningar till att lyckas? Hos StjärnaFyrkant får du möjlighet att utvecklas hos en av Sveriges ledande aktörer inom företagskommunikation, där vi erbjuder helhetslösningar för telefoni, IT och digitala tjänster.
Om rollen
Som säljare hos oss blir din huvuduppgift att hjälpa företag att hitta rätt kommunikationslösningar - med fokus på telefoni.
Du bearbetar både nya och befintliga kunder.
Du bokar och genomför möten.
Du ansvarar för hela försäljningsprocessen, från behovsanalys till avtal.
Du får stöd av mötesbokare och samarbetar med marknadens starkaste operatörer.
Vem vi söker
Vi söker dig som redan har erfarenhet av B2B-försäljning inom telefoni eller kommunikationslösningar och vill utvecklas vidare i en miljö där du kan göra riktigt bra affärer eller dig som vill börja din säljkarriär och utvecklas i ett rikstäckande bolag.
Du är van att förstå och paketera lösningar utifrån kundens behov.
Du drivs av resultat, är självgående och ser möjligheter i varje kontakt.
Du gillar att skapa långsiktiga kundrelationer och är trygg i förhandlingar.
Varför StjärnaFyrkant? Marknadens bästa lönevillkor - attraktiva ersättningar för dig som vill prestera.
Modern arbetsplats i centrala Malmö.
Starka samarbeten med Sveriges ledande operatörer och branschorganisationer.
Gedigen satsning på utbildning, ledarskap och personlig utveckling.
Möjlighet att påverka och växa i ett expansivt företag.
Om oss
StjärnaFyrkant är en rikstäckande kedja inom telefoni och kommunikation. Vår styrka är att samla allt på ett ställe - så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet, medan vi tar hand om tekniken. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Our Stars AB
(org.nr 559155-0289), https://stjarnafyrkant.se/stjarnafyrkant-malmo/ Arbetsplats
StjärnaFyrkant Malmö Kontakt
Daniel Holmström daniel.holmstrom@stjarnafyrkant.se Jobbnummer
9589629