Account Manager till Senab i Uppsala

Vår första inredning såg dagens ljus 1975. Idag är Senab en av Nordens ledande leverantörer av möbler och inredning för kontor, showrooms, hotell, restaurang, skolor, universitet, vård och omsorg. Gemensamt för alla våra projekt är att inredningslösningen ska bidra till att förstärka kundens identitet, skapa en funktionell miljö och bidra till att skapa trivsel och utveckling. Vi ansvarar för hela processen - vilket innebär att vi hjälper våra kunder med inredningsförslag eller hela inredningskoncept, inköp, leverans, montering och möblering.
Om rollen Vill du arbeta med inredning som gör skillnad? Hos Senab utvecklar vi miljöer där människor kan trivas, samarbeta och utvecklas. Vårt uppdrag är att skapa hållbara och genomtänkta inredningslösningar som stärker både verksamheter och individer - idag och för framtida generationer.
Hos Senab kommer du ta en central och affärsdrivande roll där du ansvarar för att skapa nya kundrelationer och utveckla spännande inredningsprojekt i regionen. Fokus ligger framför allt inom offentlig sektor där Senab har starka ramavtal.
Som Account Manager på Senab arbetar du självständigt och proaktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter, bearbeta kunder och driva försäljningsprocessen från första kontakt till avslut.
Du arbetar nära ett erfaret team med projektkoordinatorer, inredningsarkitekter, inköpare, anbudsspecialister samt leverans- och monteringspersonal. Tillsammans säkerställer ni att kunden får bästa möjliga helhetslösning.
Du blir en del av Region Nord med Uppsala som arbetsområde och ett team av engagerade kollegor som gärna delar kunskap, inspiration och erfarenheter.
Dina arbetsuppgifter I rollen ingår att:
Bearbeta marknaden och hitta nya kunder och projekt
Utveckla affärer inom offentlig sektor, exempelvis mot kommuner, universitet och myndigheter.
Skapa lönsamma affärer och arbeta mot tydliga försäljningsmål
Ta fram affärsförslag och lösningar utifrån kundens behov
Följa upp kunddialoger och säkerställa framdrift i affären
Sätta priser och ha god affärsmässig förståelse
Ha koll på befintliga avtal och arbeta aktivt med kunder inom ramavtal
Driva affären hela vägen till avslut och långsiktigt samarbete
Du säljer inte bara möbler - du säljer lösningar, tjänster och projektledning där hållbarhet och återbruk är en naturlig del av erbjudandet.
Din bakgrund och erfarenhet Vi söker dig som är en driven och självgående relationsbyggare med erfarenhet av B2B-försäljning och som trivs i en proaktiv och affärsnära säljarroll. Du har ett tydligt affärsmannaskap och motiveras av att skapa nya affärer, både genom att utveckla befintliga avtal och genom aktiv nykundsbearbetning.
För att lyckas i rollen är du resultatorienterad och arbetar strukturerat med hög noggrannhet. Du har en konsultativ och lösningsfokuserad approach där du är skicklig på att förstå kundens behov på djupet och omsätta dem till värdeskapande erbjudanden. Du är också stark på uppföljning och van att driva försäljningsprocesser framåt hela vägen till avslut.
Som person är du nyfiken, respektfull och kunskapsgivande, och du trivs med att vara ute hos kund och bygga långsiktiga relationer som skapar värde för både kunden och Senab.
Det är särskilt meriterande om du har:
Erfarenhet av försäljning mot offentlig sektor
Kunskap om upphandlingar och arbete med ramavtal
Branscherfarenhet inom inredning, projektförsäljning eller liknande
Vana av att arbeta med avtalskunder och utveckla befintliga samarbeten
Förmåga att sätta priser, göra avslut och skapa långsiktiga affärer
Vi erbjuder
Hos Senab får du möjlighet att arbeta i ett stabilt och välrenommerat företag med stark position inom inredningsbranschen. Vi erbjuder:
Möjlighet att jobba med välkända produkter och varumärken inom inredning
Ett privatägt, väletablerat, tryggt och stabilt företag
Kunniga och hjälpsamma kollegor i en kultur som präglas av samarbete och kompetensdelning
En utvecklande roll där din insats syns och där du får möjlighet att påverka kunders arbetsmiljöer
Spännande kundprojekt och ett ansvarsfullt arbete i en omväxlande och dynamisk miljö
Övrig information
Krav: B-körkort.
Placeringsort: Uppsala
Placeringsort: Uppsala
Tillträde: Omgående.
I denna rekrytering samarbetar Senab AB med Whitefield Interim & Rekrytering. Sök tjänsten via annonsen på whitefield.se - vi hanterar inga ansökningar via e-post. Urvalet sker löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Har du frågor? Kontakta Joakim Whitefield på 0722-54 00 22.
