Account Manager till Scania Bemanning
2025-08-12
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Som Account Manager här på Scania Bemanning kommer du främst att arbeta med prospektering av nya kunder, boka in och fullfölja inbokade möten, implementera affärer, stärka och förvalta befintliga kunder. Vi är stolta över våra kunder och samarbetspartners och det vill vi att dem ska veta!
Vi på Scania Bemanning utmanar oss själva och branschen i att tänka på ett annat sätt för att lyckas möta morgondagens behov. Är du en person som vågar prova det oprövade? Ser du smarta lösningar där andra fastnar vid problem? Då är kan det vara dig vi vill ha med på resan!
Vi erbjuder bl.a.
• Fördelarna (och utmaningarna) i att arbeta i ett ungt företag
• Möjligheten att vara med och utveckla rollen
• Ett modernt och digitalt arbetssätt
• Goda möjligheter att påverka bolagets tillväxt
• Möjlighet till delägandeskap på sikt
• Strategiskt arbete och utveckling av bolaget
M.m
Vi ser att du
• Tidigare har arbetat som Account Manager i ett liknande företag
• Tidigare erfarenhet av offentliga upphandlingar
• Har arbetat mot lager, logistik, industri och/eller produktion tidigare
• Innehar B-körkort och har tillgång till bil
Det här gör du hos oss
Som Account Manager är du navet i Scania Bemanning. Du arbetar nära ägare, kollegor och samarbetspartners. Dina arbetsuppgifter omfattar:
• Gemensamma uppstartsmöten hos våra kunder där du är med och ringar in kompetens- och attraktionsprofil för rollen som ska rekryteras tillsammans med ansvarig Kunsultchef
• Bevakar omvärlden för att på bästa sätt hitta de bästa lösningarna för våra befintliga och blivande kunder
• Ansvarar för att hitta nya hållbara samarbeten och nya kunder
• Vid behov stöttar du kollegor i att bland annat hantera ansökningar, testresultat, referenstagningar, mm.
• Säkerställer en grym leverans tillsammans med övriga i teamet
• Är med och utmanar och utvecklar vårt arbetssätt för att driva Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom rekrytering och bemanning
Mer om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning, gärna inom lager, logistik eller industribranschen. Du vill utveckla en större säljorganisation på sikt och har ett genuint intresse för tillväxt! Det viktigaste är att du, liksom Scania Bemanning, är orädd att testa nya vägar för att nå bättre resultat. Vi ser att du är lösningsorienterad och har en positiv grundinställning. Du besitter stor social kompetens, är empatisk och nyfiken samtidigt som du har ett stort driv och ett stort kontaktnät.
Då detta är ett ungt bolag i en intern uppbyggnadsprocess ser vi därför att det är av yttersta vikt att du arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare.
Så här får vi kontakt
Vi på Scania Bemanning strävar efter en transparent, inkluderande och en ofta snabb bemanning- eller rekryteringsupplevelse. Vi söker den med mest potential och härligast personlighet.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare.
Vi ser framemot att få prata mer med dig!
