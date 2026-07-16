Account Manager till Ordine // Malmö, Helsingborg eller Lund
Oddwork Sweden AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-07-16
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Restaurangbranschen står aldrig still. Beställningar blir digitala, betalningar smartare och tempot bara högre. Därför bygger vi på Ordine teknik som gör vardagen enklare för restauranger, caféer, barer och butiker runt om i Sverige. Från moderna kassasystem och betalningslösningar till digitala beställningsflöden, vi hjälper våra kunder att lägga mindre tid på administration och mer tid på gästerna. Nu söker vi tillsammans med Oddwork en Account Manager som vill vara med och bygga nästa kapitel.
Nu har vi etablerat oss i Västsverige. Nästa steg? Skåne.
Som Account Manager Du bygger långsiktiga kundrelationer där varje affär blir starten på ett partnerskap, inte slutet på en försäljning. Med telefonen som startblock och restaurangerna som spelplan fyller du kalendern med möten, bygger relationer och hjälper kunder att upptäcka smartare sätt att driva sin verksamhet. Ena dagen stänger du en affär, nästa dag installerar du ett nytt kassasystem. Hos Ordine följer vi våra kunder hela vägen.
Den stora skillnaden? Du blir först på plats.
Du bygger upp ditt eget distrikt, etablerar Ordine i en ny region och får friheten att påverka hur vi arbetar lokalt. Affärsmöjligheterna är stora och vi söker dig som triggas av möjligheten att skapa något från grunden, snarare än att ta över någon annans kundstock.
Samtidigt är du aldrig ensam. Du har ett erfaret team i Göteborg bakom dig som stöttar dig längs vägen, delar med sig av erfarenheter och firar framgångarna tillsammans med dig.
Vi söker dig som... ...får energi av människor. Du gillar tempot i försäljning, tycker om att skapa relationer och har lätt för att skapa förtroende. Du väntar inte på att någon annan ska tala om vad som behöver göras, utan driver själv ditt arbete framåt och ser möjligheter där andra ser hinder.
För dig känns det inspirerande att vara den som öppnar dörrar, bygger långsiktiga kundrelationer och etablerar Ordines namn i en ny region. Du trivs med frihet under ansvar och ser tydliga mål som motivation snarare än press.
Våra önskemål till dig:
Erfarenhet av B2B-försäljning eller annan relationsskapande försäljning
B-körkort
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet från restaurang-, hotell- eller kassasystemsbranschen är meriterande
ytterligare språkkunskaper såsom arabiska, kinesiska, vietnamesiska eller thailändska.
Om bolaget Ordine är ett Göteborgsbaserat techbolag som utvecklar moderna kassasystem och digitala lösningar för restauranger, caféer, barer och butiker runt om i Sverige. Med fokus på enkelhet, service och användarvänlighet hjälper vi våra kunder att förenkla sina arbetsdagar – från betalningar och orderhantering till smarta funktioner som skapar bättre flöde i verksamheten. Allt är byggt för att fungera i en bransch där varje sekund räknas.
Bolaget har funnits i 5 år, och har sedan dess vuxit stadigt tillsammans med våra kunder. Idag är vi ett tight och engagerat team, som arbetar nära varandra i vardagen. Vi tror på tydlig kommunikation, gemensamt ansvar och att lösa saker tillsammans. Vår ambition är att fortsätta utveckla både våra produkter och vårt arbetssätt i takt med att vi växer, alltid med kundupplevelsen i fokus.
Om du läser detta och tänker "det där är ju jag" – då vill vi höra från dig.
START: 1 september 2026 PLATS: Remote/Skåne OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön + provision KONTAKT: Rekryterare, Mattias Marberg, mattias.marberg@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här eller hitta fler karriärmöjligheter här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8082074-2104167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892), https://jobb.oddwork.se
Centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Oddwork Jobbnummer
10004734