Account Manager till OIO
OIO Väst AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-06-08
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig, en stjärna på uppgång som vill utvecklas och ta nästa kliv inom försäljning och affärsutveckling. Vi är framförallt intresserade av dig som också vill vara en del av vår fortsatta etablering och tillväxt som bolag – en resa du får göra i nära samarbete med vårt team i Göteborg.
Vilka är vi på OIO?Vi hjälper människor till rätt plats – där de känner sig trygga, inspirerade och redo att ge mer av sig själva. Genom att lära känna människor, team och organisationer på djupet skapar vi matchningar som håller över tid. Snart fyra år in på vår resa har vi blivit ett team i Göteborg bestående av 15 medarbetare. Därtill har vi även etablerat i Stockholm och Malmö.
Som Account Manager blir du en del av vår försäljningsavdelning bestående av Joachim, Gustav, Oscar, Tilda, August och Martin. Här får du en nyckelroll i att bearbeta nya prospekt/partners i syfte att identifiera nutida eller framtida kompetensbehov.
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som vill arbeta och utvecklas i en entreprenöriell miljö som präglas av täta samarbeten, korta beslutsvägar och stort mandat. Vi är en samling av målinriktade personer som sätter stort fokus på prestation - och med det sagt i förlängningen även resultat.
OIO är en del av U Group där även Friday ingår.
Vad erbjuder vi?Utöver möjligheten att få vara med och etablera OIO som en självklar karriär- och rekryteringspartner utlovar vi stora utvecklingsmöjligheter på det personliga planet för dig som har ambition och vilja. Du kommer dagligen att få samarbeta med oss som grundat OIO och därmed ta del av vår mångåriga erfarenhet inom branschen. Du kommer även omges av inspirerande kollegor, kandidater, konsulter & partners. Vi tror också starkt på att ha kul längs med vägen. Därför kan du räkna med ett och ett annat firande i takt med att vi når nya milstolpar i vår etablering och tillväxt.
Vad kommer du att göra?Ditt primära arbete kommer vara att prospektera, boka samt utföra möten med potentiella partners. Du blir individuellt ansvarig för att bygga din kundbas samt bearbeta den till dess fulla potential. Genom hög aktivitet och närvaro hos såväl potentiella som befintliga partners blir dit mål att hitta kvalitativa och hållbara affärsmöjligheter inom konsultuthyrning och rekrytering. Som Account Manager blir du kommersiellt ansvarig för att villkor, avtal samt prissättning är i nivå med uppsatta krav och strategier. Utöver detta blir du en nyckelperson i att säkerställa att dina partners får den bästa möjliga upplevelsen i samarbetet med OIO.
Genuint intresse för människor, professionalism, flexibilitet och en tydlig prestationskultur är vår nyckel till framgång. Därför är det avgörande att du arbetar med stor ansvarskänsla och en personlig approach i allt du tar dig an. Du motiveras av att sätta ambitiösa mål för dig själv och trivs således i en miljö där prestation och resultat står högt på agendan. Vi är även en grupp som sätter laget först i allt vi gör – på så vis får vi anledning att fira tillsammans längs med vägen för vår fortsatta etablering och tillväxt.
Vad har du för bakgrund?För att utvecklas, lyckas och trivas i rollen som Account Manager ser vi att du har:
En relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration eller försäljning
Minst 1-2 års arbetslivserfarenhet av försäljning eller likvärdig affärsutvecklande roll
Du talar och skriver flytande på svenska samt är bekväm i att använda engelska i både tal och skrift då detta används frekvent i kontakt med partners
B-körkort
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från konsult- och rekryteringsbranschen. Likaså uppskattar vi att du har en prestationsdriven bakgrund, exempelvis inom elitidrott. Det viktigaste av allt är dock att du genuint brinner för att jobba med ambitiösa mål, relationer och människor. En stor del av vår bedömning kommer därför ske utifrån dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen som Account Manager ser vi att du är en resultatinriktad person som trivs med att sätta upp och ha tydliga, ambitiösa mål i arbetet. Du arbetar fokuserat för att nå önskat resultat, även när det uppkommer svårigheter eller utmaningar. Detta visar sig genom en stark ihärdighet där du lägger ner tid, energi och engagemang i arbetet i alla lägen. Vidare har du en förmåga att arbeta affärsmässigt, förstå samband och orsak av olika aktiviteter i arbetet. Som person är du utåtriktad och social med stark relationsskapande förmåga. Du har lätt för att knyta kontakter, identifiera nyckelpersoner och är lyhörd för din omgivning.
Information om anställningenStartdatum: Augusti 2026
Placering: Avenyn, Göteborg
Arbetstider: Kontorstider, vardagar
Ersättning: Grundlön i kombination med provision samt ett generöst förmånspaket
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Rekryterande chef: Joachim Abrahamsson
Bifoga CV samt personligt brev i samband med din ansökan för tjänsten. Se till att vara snabb med din ansökan då vi tillämpar ett löpande urval. Genom processens gång kommer ett logiskt- och personlighetstest samt bakgrundskontroll att tillämpas.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OIO Kontakt
Account Manager
Gustav Granqvist gustav.granqvist@oio.se 0723511447 Jobbnummer
9953728