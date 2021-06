Account Manager till ledande PropTech bolag! - WE.C.360 AB - Säljarjobb i Stockholm

WE.C.360 AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-28Account Manager till ledande Prop-tech bolag!wec360° är ett av Skandinaviens ledande bolag inom tekniska lösningar för presentation av byggprojekt och fastigheter. Vår verksamhet vilar på egenutvecklade system med stor flexibilitet och vi bedriver löpande ett aktivt utvecklingsarbete för att ligga i pole position i vår nisch. wec360° befinner sig i en stark tillväxtfas och våra lösningar används idag i 8 länder.2021-06-28Som Account Manager är du en viktig nyckelspelare där du ingår i ett större team. Du har det yttersta ansvaret för att prospektera och bearbeta nya kunder. Du kommer att få planera och genomföra kundpresentationer samt driva hela säljprocessen från start till slut med fokus på att utveckla dina kunders affär. Primär målgrupp kommer att vara byggherrar, fastighetsutvecklare, arkitekter och marknadsteam. Möten med kund kommer att främst ske digitalt men även kundresor och mässor kan förekomma i tjänsten.DIN PROFILVi letar efter en tävlingsinriktad, framåt person som är beredda att ta i och arbeta hårt och målfokuserat, någon som kan se till att wec360° är i framkant i en ständigt föränderlig värld.Kvalifikationer/önskemål:Bakgrund från bygg/fastighetsbranschenAvslutad eftergymnasial utbildningDu talar och skriver obehindrat på svenska och engelskaMycket god datorvanaKunskap och intresse inom marknadsföring och/eller försäljningMeriterande:Bakgrund från telemarketing eller uppsökande försäljningAndra språk än svenska och engelskaVana av UpsalesFör att lyckas i rollen som Account Manager hos oss tror vi att du är en person med ordningssinne. Du är trygg i dig själv och har ett intresse för försäljning och resultat. Som person är du tävlingsinriktad och motiveras av att arbeta självständigt och ta ett stort eget ansvar över ditt arbete. Vi ser vidare att du är prestationsinriktad och trivs med att arbeta mot uppsatta mål, både självständigt och tillsammans med andra.VI ERBJUDERI rollen som Account Manager erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter hos ett bolag som växer på flera nya marknader. Du får jobba i ett bolag som arbetar aktivt med att ta fram nya tekniska lösningar för att digitalisera bygg- och fastighetsbranschen.Du kommer arbeta i ett offensivt företag som under 2021 har tagit in kapital för fortsatt internationell tillväxt samt produktutveckling.LIVET PÅ WEC360°Vi har en stark kultur som präglas av höga ambitioner, ansvarstagande och gemenskap. Förutom att vi alltid lyfter varandra så finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att jobba på wec360°:Fokus på ny teknik och innovativ tillväxt.Företagsdagar och aktiviteter anordnas kontinuerligt i härlig anda.Stark ambition att växa på nya marknader.Medarbetare med starkt driv och hög initiativförmåga.ARBETSPLATSVi på wec360° är mån om att du som anställd ska trivas då våra medarbetare är bolagets viktigaste tillgång. Du kommer i denna roll att utgå hemifrån men har tillgång till möteslokaler i Ahouse på Östermalmsgatan i Stockholm.Vi är kollektivavtalsanslutna vilket medför bland annat bra försäkringar och pensionsförmåner. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag.Start: OmgåendeOmfattning: HeltidLön: Grundlön + ProvisionTjänstgöringsort: StockholmDIN ANSÖKANSkicka in CV och personligt brev via mail till tomas@wec360.com , skriv Account Manager i ämnesraden.Intervjuer kommer att ske löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.Frågor om tjänstenOm du har frågor om tjänsten så går det bra att mejla Tomas Jenneborg på tomas@wec360.com Välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-08-31we.c.360 ABÖstermalmsgatan 26A11426 STOCKHOLM5832589