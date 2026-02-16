Account Manager till kunnigt team
Vi söker nu en målinriktad och engagerad Account Manager som vill vara med och utveckla B2B-affärer inom telefoni. I rollen får du arbeta med försäljning över telefon mot företag i olika storlekar - ett perfekt nästa steg för dig som älskar kundkontakt, affärer och vill se tydliga resultat av ditt arbete.
Om rollen
Som Account Manager ansvarar du för hela försäljningsprocessen, från första kontakt till avtal. Du arbetar aktivt via telefon, identifierar kundens behov och presenterar lösningar inom företagstelefoni som skapar värde och förenklar vardagen för företagets kunder.
Du kommer att jobba i ett team med högt tempo, stark sammanhållning och tydliga mål, här gör din insats verkligen skillnad.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Kontakta nya och befintliga företagskunder via telefon
Kartlägga kundens behov och presentera rätt tjänster och lösningar
Arbeta mot tydliga mål och budget
Prospektering av nya kunder
Här erbjud du
Fast lön + attraktiv provisionsmodell
Produktutbildning och coachning från erfarna ledare
Ett härligt team med energi, engagemang och stark kultur
Moderna lokaler och bra arbetsverktyg
Vem söker vi?
Vi söker en person med starkt driv, rätt mindset och en genuin vilja att göra jobbet. Du är ödmjuk med förmåga att uppträda professionellt i olika sammanhang. Framför allt vill du bidra till, och vara en del av en arbetsplats där man både trivs och utvecklas.
Skallkrav
1 års arbetserfarenhet av försäljning, till exempel från försäkring, telekom eller mötesbokare.
Svenska i tal och skrift
För den här tjänsten krävs det att du gör ett utdrag ur belastningsregistret.Om företaget
Detta är en heltäckande teknikpartner som hjälper verksamheter att arbeta smartare, tryggare och mer effektivt. Genom att kombinera telekommunikation, IT och fordonslösningar erbjuder de skräddarsydda helhetskoncept - från val av produkter till installation och support.
Med rikstäckande närvaro, certifierade processer och en passion för kommunikation skapar de lösningar som gör att företag kan fokusera fullt ut på sin kärnverksamhet.
Nationellt är de ca. 500 medarbetare och på kontoret i centrala Malmö arbetar du tillsammans med 35 kollegor, en mix av seniora och juniora.
Om FramtidenVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
I den här rollen kommer du att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, test, referenstagning, en intervju med kundföretaget.
För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Då vi arbetar kompetensbaserat baserar vi ej urvalet på personligt brev, därav inget vi efterfrågar.Anställningsvillkor
Start: omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Malmö
Arbetstider: 08-17
Omfattning: Heltid
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan redan idag!
