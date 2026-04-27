Account manager till kund i Södertälje
2026-04-27
Om uppdraget
Är du redo att driva kommersiell prestation och koordinera tvärfunktionella kontoplaner för strategiska kunder?
Vi söker nu en konsult till rollen som Strategic Account Manager i Sverige. Rollen är central för att förbättra vården för patienter inom områdena kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabolism. Har du ett starkt driv att göra skillnad och bidra till bättre patientresultat, kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Du kommer att arbeta i en nordisk organisation med cirka 550 medarbetare och kontor i flera nordiska städer. Organisationen är en ledande aktör inom sina terapiområden och arbetar aktivt med innovation, samarbete inom vården och utveckling av nya behandlingar.
Om rollen
Som Strategic Account Manager kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla vårdprojekt och identifiera affärsmöjligheter på lokal och regional nivå. Du arbetar med att ta fram värdebaserade erbjudanden som möter olika intressenters behov och bidrar till ökad följsamhet till medicinska riktlinjer.
Du kommer att:
Utveckla och implementera lokala affärs- och aktivitetsplaner tillsammans med tvärfunktionella team
Samla in och analysera kundinsikter
Bidra till strategiska planer för varumärke och terapiområde
Identifiera och prioritera viktiga konton, såsom sjukhus och upphandlade apotek
Arbeta datadrivet för att identifiera tillväxtmöjligheter
Säkerställa effektiv leverans via omnikanalsstrategier
Bygga långsiktiga relationer med nyckelintressenter inom vården
Geografiskt område
Tjänsten är fältbaserad och omfattar regionerna:
Värmland, Örebro, Södermanland, Stockholm och Västmanland
Viktigt:
Vi är endast intresserade av kandidater som är bosatta i någon av dessa regioner. Kandidater som inte uppfyller detta krav kommer att avvisas.
Kvalifikationer (krav)Bosatt i någon av följande regioner: Stockholm, Uppsala, Örebro, Södermanland eller Västmanland
B-körkort (krav)
Akademisk examen inom ekonomi, vård eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet inom hälso- och sjukvård eller läkemedelsindustrin
God förståelse för hälso- och sjukvårdssystemet, läkemedelsindustrin och hälsoekonomi
Erfarenhet inom kardiologi, nefrologi eller diabetes är meriterande
MGU (Medicinsk Grundutbildning) eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av försäljning och kundnära arbete
Erfarenhet av projektledning och omnikanalsarbete
Förmåga att arbeta datadrivet och använda insikter för att driva resultat (t.ex. NDR, Rikssvikt)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Personliga egenskaperTillväxtorienterat mindset och förmåga att prioritera i en föränderlig miljö
Stark relationsskapande förmåga
Trivs i tvärfunktionella samarbeten
Bekväm med digitala verktyg
Samtliga kandidater genomgår bakgrundskontroll samt alkohol- och drogtest
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Reem Amad Al Sadi Reem.AmadAlSadi@adecco.se
9878698