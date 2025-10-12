Account Manager till Ikano Bank
2025-10-12
Rollen som Account Manager (Inside Sales)
Som Account Manager på Ikano Bank kommer du att vara en viktig del av säljavdelningen där du förväntas bidra aktivt för att uppnå bankens höga tillväxtmål, både på kort och lång sikt.
Du blir en del av Ikano Banks kommersiella B2B-team, där man skapar möjligheter för ett bättre liv genom att erbjuda bank- och finansieringstjänster. Ikano Bank gör det med olika perspektiv, naturlig nyfikenhet och ett långsiktigt fokus. Detta är en unik möjlighet till större ansvar och framtida utvecklingsmöjligheter. Nu hoppas de uppnå nya framgångar tillsammans med dig!
Ikano Bank skapar lösningar som förenklar finansiering
Du kommer att arbeta proaktivt för att underhålla och utveckla Ikanos samarbete med partners och kunder. I rollen kommer du att arbeta nära olika avdelningar inom Ikano Bank och även leda samt samordna partner- och kundkontakter för att utveckla starka och effektiva relationer. Ditt arbete sker primärt med telefon och mail som arbetsverktyg och rollen kräver en självgående och orädd person som gärna tar första kontakten i jakten på nya partners och kunder.
Andra viktiga ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Nykundsbearbetning och förvalta befintliga relationer
Aktiv prospektering för att hitta nya affärsmöjligheter
Proaktiv försäljning av leasingprodukter genom befintliga och nya leverantörer och partners
Bygga och hantera relationer med partners och slutkunder för att öka försäljningen
Förbereda och presentera affärsmöjligheter
Optimera lönsamhet i relation till försäljning
Samarbeta med olika avdelningar inom organisationen för att optimera affärsprocesser och effektivitet
Ikano Bank erbjuder dig:
Som en central del av verksamheten kommer du att ha en aktiv roll i olika beslutsforum, representera oss gentemot externa partners och skapa en stabil grund för vidare utveckling.
Denna roll är mer än vad som syns vid första anblick; du får möjlighet att tänja gränser och påverka ditt dagliga arbete - allt inom en omtänksam och öppen kultur där man lever bankens värderingar, arbetar hårt, har roligt och verkar med ett långsiktigt perspektiv. Här, på Ikano bank, uppstår möjligheter och tillväxt följer!
Är du den vi söker?
För att lyckas i denna roll drivs du av att leverera partnerfokuserade lösningar baserade på kundens behov. Du har utmärkta kommunikationsförmågor och trivs med att bygga starka kundrelationer. Du motiveras av att hitta nya lösningar och övervinna hinder för att uppnå önskade resultat. Vi ser gärna att du är ung i ditt arbetsliv, har ett stort driv och vill komma in och visa framfötterna för att längre fram kunna växa och utvecklas inom bolaget. Dessutom har du förmågan att arbeta i team och bidra till att leva efter Ikano Banks värderingar.

Kvalifikationer
1-3 års arbetslivserfarenhet inom försäljning / service
Passion för försäljning och kundservice
Kundfokuserad och målinriktad
Alltid villig att lära och utvecklas med en stark vilja att förbättra kunskaper och kompetens
Goda kommunikations- och presentationsförmågor
Flytande i både svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta i team och enligt Ikanos värderingar om enkelhet och sunt förnuft
Ansök nu Den här rekryteringsprocessen hanteras av A-hub, och mail angående tjänsten går genom A-hub. Ansök genom att klicka på "Ansök" nedan. Tänk på att vi lägger stor vikt vid din motivation och ditt intresse för tjänsten. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men om du har specifika frågor om tjänsten kommer ansvarig rekryterare att svara på dem.
Övrig information
Anställningsform: Fast med provanställning Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid Omfattning: Heltid, måndag-fredag, kontorstider Plats: Stockholm
Rekryteringsprocessen hos A-hub ser ut som följande
Löpande urval av CV
Telefonintervju med A-hub
Digital intervju med A-hub
Intervju hos företaget
Referenstagning
Erbjudande
Om Ikano Bank
Ikano Bank skapar möjligheter för ett bättre liv genom att erbjuda enkla, rättvisa och prisvärda tjänster som möjliggör en sund ekonomi för både privatpersoner och företag. Erbjudandet inkluderar sparkonton och lån för konsumenter, försäljningsstöd för återförsäljare samt leasing- och faktureringslösningar för företag.Ikano Bank är verksam i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland och Österrike och är en del av Ingka Group. Bankens huvudkontor ligger i Malmö, Sverige, och företaget är registrerat i Älmhult, där verksamheten en gång grundades. Ersättning
