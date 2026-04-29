Account Manager till Friday i Linköping
Friday Väst AB / Säljarjobb / Linköping
2026-04-29
För dig som vill bygga affärer, relationer och framtidens techkarriärer.
Long for tomorrow.Precis så vill vi att känslan ska vara, att du längtar efter morgondagen och är nyfiken på vad den har att erbjuda.
På Friday tror vi att människor som är på rätt plats har störst möjlighet att nå sin fulla potential. Vi är övertygade om att rätt människor, i rätt roller, skapar morgondagar värda att längta till.
Nu söker vi en Account Manager till vårt Linköpingskontor, en bred, utmanande och utvecklande roll för dig som vill kombinera försäljning, relationer och affärsutveckling i en av arbetsmarknadens mest snabbväxande branscher: IT och tech.
Det här är en roll för dig som är orädd, resultatorienterad och genuint nyfiken på människor och affärer. Du ser försäljning som ett strategiskt verktyg för att skapa värde, bygga relationer och driva tillväxt - både för kunder och Friday.
Vilka är vi?Vi finns i flera städer runt om i Sverige, och i Linköping är vi idag ett engagerat team som växer. Vårt kontor ligger centralt i Linköping - en inspirerande miljö där energi, ambition och samarbete möts varje dag.
Du blir en del av ett team där vi arbetar nära varandra och tillsammans driver våra gemensamma mål framåt. Hos oss värdesätter vi driv, nyfikenhet och vilja att utvecklas högt. Vi tror att framgång skapas när människor får växa, ta ansvar och samtidigt ha ett starkt team i ryggen.
Om rollenSom Account Manager har du en central roll där du arbetar nära både människor och affär.
Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till långsiktiga kundrelationer och affärsutveckling.
Det här är en roll där du får bygga viktiga kompetenser för framtidens arbetsmarknad och samtidigt påverka Friday's tillväxtresa.
Rollen omfattar bland annat:Prospektering och nykundsbearbetning: identifiera och kontakta nya kunder inom IT och tech
Affärsutveckling och försäljning: driva hela säljprocessen från första möte till signerat avtal
Relationsbyggande: skapa och utveckla långsiktiga samarbeten med kunder
Behovsanalys: förstå kundens utmaningar och matcha rätt lösningar tillsammans med teamet
Samarbete internt: arbeta nära leverans-, rekryterings- och konsultteamet för bästa resultat
Uppföljning och affärsansvar: driva din pipeline och nå dina mål
Vem söker vi?
Även om det inte är dina formella erfarenheter som avgör, tror vi att vissa förutsättningar hjälper dig att lyckas i rollen:
En relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, affärsutveckling eller liknande
Stort intresse för försäljning, relationer och affärer
Förmåga att samarbeta och bygga förtroende med olika typer av människor
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Vi tror att du som person är viktigare än din bakgrund. Du kan ha gjort allt från studier, idrott på hög nivå eller arbetat med försäljning - det viktiga är att du har ett starkt driv, tar ansvar och gillar att få saker att hända.
Som person tror vi att du:Är orädd och trivs i en miljö med högt tempo
Har ett starkt eget driv och en can do-attityd
Gillar att tävla - både med dig själv och tillsammans med andra
Är prestigelös och ser samarbete som en nyckel till framgång
Motiveras av utveckling, resultat och att nå uppsatta mål
Vi erbjuderEn arbetsplats med stark tillväxt och stora möjligheter att påverka
Tydliga utvecklingsmöjligheter - både i roll och karriär
Fast månadslön + månadsbonus kopplad till prestation
Konkurrenskraftiga villkor inom försäkring, pension och friskvård
En kultur där samarbete, respekt och engagemang står i centrum
Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Praktisk informationStart: enligt överenskommelse
Placering: centrala Linköping
Kontaktperson: Viktor Bergsten, viktor.bergsten@friday.se
Vi arbetar med löpande urval - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om FridayFriday är talangföretaget med fullt fokus på morgondagens IT- och techstjärnor. Vi startade 2018 med ambitionen att skapa en bättre upplevelse för både kandidater och kunder.
Vår vision är enkel men kraftfull - A world where people look forward to go to work every day.
Vi finns i Göteborg, Stockholm, Malmö, Örebro och Linköping och genomför varje år tusentals karriärmöten där rätt människor möter rätt möjligheter.
Friday är en del av U Group.
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Ågatan 14
)
582 22 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Friday Sydost AB
Account Manager
Viktor Bergsten viktor.bergsten@friday.se
