Account Manager till entreprenöriellt tillväxtbolag
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-19
Talent & Partner AB söker en Account Manager till ett innovativt bolag som hjälper företag att växa genom affärsdrivna marknads- och försäljningslösningar.
Om rollen:
Du blir ansvarig för att driva försäljning mot företagskunder, bygga relationer och skapa affärsvärde genom skräddarsydda lösningar. Du arbetar i nära samarbete med interna team för att leverera resultat och kundnöjdhet.
Prospektera och etablera nya kundrelationer.
Ansvara för hela säljprocessen från behovsanalys till avslut.
Arbeta strategiskt med befintliga kunder för ökad tillväxt.
Delta i nätverk, mässor och kundevent.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning.
Är affärsmässig, initiativtagande och självgående.
Har stark kommunikativ förmåga.
Behärskar svenska flytande.
Vi erbjuder:
En entreprenöriell miljö med stort utrymme för initiativ.
Möjlighet att påverka bolagets tillväxtresa.
Fast lön + provision utan tak.
Ansökan sker via work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Talent & Partner AB
Birger Jarlsgatan 8, 5tr
114 34 STOCKHOLM
