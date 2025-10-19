Account Manager till entreprenöriellt tillväxtbolag

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-19


Account Manager till entreprenöriellt tillväxtbolag
Talent & Partner AB söker en Account Manager till ett innovativt bolag som hjälper företag att växa genom affärsdrivna marknads- och försäljningslösningar.
Om rollen:
Du blir ansvarig för att driva försäljning mot företagskunder, bygga relationer och skapa affärsvärde genom skräddarsydda lösningar. Du arbetar i nära samarbete med interna team för att leverera resultat och kundnöjdhet.

Publiceringsdatum
2025-10-19

Arbetsuppgifter
Prospektera och etablera nya kundrelationer.

Ansvara för hela säljprocessen från behovsanalys till avslut.

Arbeta strategiskt med befintliga kunder för ökad tillväxt.

Delta i nätverk, mässor och kundevent.

Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning.

Är affärsmässig, initiativtagande och självgående.

Har stark kommunikativ förmåga.

Behärskar svenska flytande.

Vi erbjuder:
En entreprenöriell miljö med stort utrymme för initiativ.

Möjlighet att påverka bolagets tillväxtresa.

Fast lön + provision utan tak.

Så ansöker du
sker via work@talentpartner.se

Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9563513

