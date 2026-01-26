Account Manager till bolag inom digital marknadsföring
Vi söker nu en Account Manager till ett etablerat och växande bolag inom digital marknadsföring med verksamhet i Stockholm. Bolaget arbetar med datadrivna marknadsföringslösningar och samarbetar med företag som vill utveckla sin digitala försäljning på ett strukturerat och långsiktigt sätt.
I rollen som Account Manager ansvarar du för försäljning och kundrelationer. Du arbetar genom hela säljprocessen, från identifiering av nya affärsmöjligheter till genomförande av kundmöten, affärsavslut och uppföljning. En viktig del av rollen är att bygga och utveckla långsiktiga relationer med kunder samt säkerställa ett professionellt och strukturerat samarbete.
Prospektering och identifiering av nya potentiella kunder
Bokning och genomförande av kundmöten
Presentation av tjänster och lösningar utifrån kundens behov
Förhandling och affärsavslut
Uppföljning av pågående affärer och kundrelationer
Dokumentation och arbete mot tydligt definierade mål och KPI:erKvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
Minst två års erfarenhet av försäljning inom B2B eller B2C
Dokumenterad förmåga att arbeta målinriktat och nå uppsatta resultat
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt samt i samarbete med andraDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, strukturerad och resultatorienterad. Du har ett professionellt förhållningssätt gentemot kunder och kollegor och trivs i en miljö där prestation, ansvar och tydliga mål är en naturlig del av vardagen. Du har ett eget driv och förmåga att planera och prioritera ditt arbete.
Anställningsform och villkor
Tjänsten är en heltidsanställning. Ersättningsmodellen är prestationsbaserad och består av fast lön i kombination med provision kopplad till försäljningsresultat. Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
