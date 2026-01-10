Account Manager till Blipp Skövde
2026-01-10
Bli företagens viktigaste partner i jakten på en smartare bilekonomi. Som Account Manager på Blipp säljer du inte bara en tjänst - du säljer lönsamhet och trygghet. Vi söker dig som älskar affärer, energi och att se konkreta resultat kombinerat med ett starkt affärsdriv och förmågan att bygga långsiktiga relationer. Här blir du en nyckelspelare i ett snabbväxande tech-bolag som förändrar hur företag äger och finansierar sina fordon.
Läs mer om tjänsten och ansök nedan!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Account Manager driver du Blipps tillväxt inom B2B-segmentet. Du är rådgivare, relationsbyggare och affärsdrivare, med fokus på att hjälpa företag att sänka sina kostnader för leasing. Du kommer att arbeta med både kundanskaffning och vård av befintliga kunder, samt hantera offerter och B2B-affärer.
Du erbjuds
• En kombination av fast grundlön och prestationsbaserad provision.
• Säljutbildning och coachning.
• Du får en "disruptiv" miljö med platt organisation och korta beslutsvägar, samt trygghet med starka ägare och eget finansbolag.
Dina arbetsuppgifter
• Prospektering & Kundanskaffning: Identifiera och kontakta nya företagskunder.
• Relationsvård: Underhålla och utveckla samarbeten med befintliga kunder.
• Affärshantering: Upprätta offerter och genomföra B2B-affärer från start till mål.
• Kommunikation: Daglig kontakt med beslutsfattare via telefon och mejl.
• Rådgivning: Analysera kundens nuvarande leasingavtal för att presentera mer lönsamma alternativ.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning.
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet.
• Har erfarenhet av försäljning.
• Är trygg med telefonbearbetning och kundkontakt.
• Har förmåga att bygga långsiktiga affärsrelationer.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av B2B-försäljning eller finans/leasing.
• Erfarenhet av att arbeta mot uppsatta mål och KPI:er.
• Kunskap om fordonsbranschen eller finans/ekonomi.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
• Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Blipp är en snabbväxande disruptor som har satt siktet på att förändra den svenska bilbranschen i grunden. Genom sin innovativa tech-plattform eliminerar bolaget onödiga mellanhänder och gör det enklare, tryggare och billigare för både privatpersoner och företag att köpa, sälja och finansiera fordon.
Från kontoret i Skövde utgår en stor del av bolagets drivkraft. Sedan starten för sex år sedan har Blipp gått från utmanare till en etablerad aktör, och dom har nyligen startat det egna finansbolaget Alwey Finance.
Blipp Skövde kännetecknas av:
• Innovation & Tech: En plattform som förenklar komplexa bilaffärer.
• Stabilitet & Tillväxt: Uppbackade av tunga investerare med fokus på expansion.
• Kultur: En prestigelös miljö med korta beslutsvägar där ambition ses som en förutsättning för framgång.
Blipp är bolaget för dig som vill arbeta i ett modernt entreprenörsklimat där målet är att på riktigt göra skillnad för företagare över hela landet.
