Account Manager till Bauer Media Outdoor
2025-12-29
Vill du arbeta med några av Sveriges mest synliga medieytor och utvecklas i en roll där tempot är högt, möjligheterna många och affärerna nära till hands?
Hos Bauer Media Outdoor blir du en central del i ett engagerat och målinriktat säljteam där du får stort eget ansvar, tydliga säljmål och goda förutsättningar att skapa nya affärer. Nu söker vi en Account Manager till vårt Direktkundsteam!
Om rollen
Som Account Manager blir du en del i ett engagerat och målinriktat team och arbetar med både nykundsbearbetning och vidareutveckling av befintliga kunder. Du har ansvar för att nå uppsatta säljmål och bidra till att stärka Bauer Media Outdoors position på marknaden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva hela säljprocessen från första kontakt till signerat avtal
Prospektera, planera och genomföra säljinsatser mot definierade kundsegment och beslutsfattare
Arbeta mot tydliga sälj- och besöksmål via telefon och kundbesök
Boka och hålla kundmöten - både digitalt över hela landet och fysiskt i Stockholm
Bygga långsiktiga relationer och skapa nya affärer
Dokumentera kundaktiviteter i CRM-system och sammanställa marknads- och kundinformation
Stötta teamet i flera säljprocesser och agera som professionell affärspartner internt och externt
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av B2B-försäljning och som kan visa dokumenterad framgång i att nå och överträffa mål. Du är van vid att arbeta med komplexa affärsprocesser, flera beslutsfattare och har erfarenhet av CRM-system samt Office 365 (Excel, PowerPoint, Outlook).
Meriterande, men inte ett krav:
Erfarenhet från mediebranschen eller utomhusreklam
Kunskap inom marknadsföring och medielösningar
Utbildning inom försäljning, B2B, ekonomi, marknadsföring eller liknande
Dina personliga egenskaper
Nyfiken: Vill ständigt utvecklas och identifiera nya affärsmöjligheter
Resultatorienterad: Drivs av tydliga mål och tar initiativ för att nå resultat
Affärsmässig: Omsätter kundbehov och marknadskunskap i konkreta affärer
Problemlösande: Analyserar komplexa situationer och hittar effektiva lösningar
Relationsbyggande och inspirerande: Skapar långsiktiga relationer och motiverar andra
Om Bauer Media Outdoor
Bauer Media Outdoor är Sveriges ledande aktör inom utomhusreklam, med över 120 000 reklamskyltar över hela landet, och med en oöverträffad räckvidd och närvaro erbjuder vi varumärken kraftfulla möjligheter att nå sin målgrupp genom utomhuskampanjer.
Som en plattform för både varumärken och samhällsnytta bidrar våra kampanjer inte bara till att stärka varumärken, utan också till att inspirera människor och driva positiv förändring. Vi är stolta över vår modell där 50 % av våra annonsintäkter återinvesteras i de samhällen vi verkar i.
Vår kultur - Bring you, Shape us
Vi letar efter just dig, och vi menar det. Bring you, Shape us! Det är vår idé om vad det innebär att jobba hos oss, och den har utvecklats av våra medarbetare själva. Den handlar om att du ska kunna komma till jobbet som dig själv, med dina perspektiv, erfarenheter och drivkrafter, och få vara med och påverka hur vi som bolag utvecklas.
Hos oss formar människor företaget, inte tvärtom. Vi tror att mångfald, kreativitet och öppenhet leder till bättre idéer, starkare resultat och roligare arbetsdagar. Vi gillar att tänka stort, samarbeta nära och fira ofta. Oavsett om vi pratar kampanjer, kundmöten eller idéer som förändrar stadsmiljöer, gör vi det tillsammans.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Bauer Media Outdoor med OnePartnerGroup Stockholm. Tjänsten är ett vikariat med start i januari 2026 - oktober 2026 med goda möjligheter till förlängning. Du blir en del av ett engagerat team och arbetar från kontoret på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm.Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
eller Kristian Ekelund på kristian.ekelund@onepartnergroup.se
Vi tar tyvärr inte emot ansökningarna via mail, utan du söker enkelt med ditt CV. Om du går vidare i processen kommer du att bli uppringd av oss för en första telefonintervju, och därefter genomföra två arbetspsykologiska tester. Nästa steg är en kompetensbaserad intervju hos Bauer Media Outdoor och till slut referenstagning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619) Arbetsplats
Bauer Media Outdoor Sverige AB Kontakt
Kristian Ekelund kristian.ekelund@onepartnergroup.se Jobbnummer
9665461