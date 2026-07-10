Account Manager till Axel Larsson
Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Upplands Väsby Visa alla säljarjobb i Upplands Väsby
2026-07-10
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Är du en relationsskapande och affärsdriven säljare med teknisk kompetens? Som Account Manager hos Axel Larsson får du en självständig roll med ansvar för att utveckla affären inom ett etablerat distrikt. Du arbetar nära industrikunder och bygger långsiktiga relationer genom att förstå deras tekniska behov och bidra med lösningar som skapar värde. Arbetet innebär ett aktivt fältarbete med regelbundna kundbesök och resor inom distriktet, där din närvaro är avgörande för att utveckla både relationer och affärer. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Axel Larsson.Om företaget
Axel Larsson Maskinaffär AB är ett fristående familjeföretag med över 75 års erfarenhet och en stark position som en av Skandinaviens ledande leverantörer av ventiler och instrument. Här kombineras tradition med innovation – företaget levererar kundanpassade ventilpaket, automationslösningar och teknisk rådgivning till några av industrins mest krävande aktörer.
Företaget har sitt huvudkontor i Upplands Väsby och lokala kontor runt om i Sverige. Verksamheten genomsyras av värderingarna Respekt, Engagemang, Kvalitet och Omtanke (REKO). Detta utgör ett gemensamt riktmärke som genomsyrar organisationen och vägleder beslut och arbetssätt i det dagliga arbetet.
Som medarbetare blir du en del av ett företag med stark teknisk kompetens och ett väl etablerat erbjudande på marknaden. Du får möjlighet att utvecklas i din roll, bygga vidare på din kompetens och samtidigt vara med och påverka verksamhetens fortsatta utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som Account Manager hos Axel Larsson har du en central roll i att utveckla affären inom distriktet Dalarna, Gästrikland och Uppland. Du arbetar nära industrikunder med varierande behov och tekniska utmaningar, och fungerar som en långsiktig samarbetspartner och rådgivare utifrån deras specifika förutsättningar. Rollen innebär ett aktivt fältarbete där du tillbringar en stor del av veckan ute hos kund, med resor och vissa övernattningar som en naturlig del av arbetet. Genom hög närvaro i fält identifierar du affärsmöjligheter, driver dialogen framåt och bygger relationer baserade på förtroende.
Du arbetar både med att utveckla befintliga kunder och att aktivt bearbeta nya affärer. Affärerna varierar från löpande leveranser till mer komplexa projekt, vilket kräver att du kan anpassa ditt arbetssätt efter situation. Arbetet innebär ett helhetsansvar för säljprocessen, från behovsanalys
och offert till förhandling och avslut, i nära samarbete med interna funktioner såsom innesälj, produktion och produktspecialister för att säkerställa rätt lösning till kund.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer
Driva försäljning mot både befintliga och nya kunder
Genomföra kundbesök, presentationer och förhandlingar
Ansvara för hela försäljningsprocessen – från behovsanalys till avslut
Ta fram kundanpassade lösningar i samarbete med interna specialister
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning
Minst 5 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom industri eller teknisk miljö
Erfarenhet av att arbeta självständigt och driva affärer framåt
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i CRM-system samt goda kunskaper i Excel
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du även har:
Eftergymnasial teknisk utbildning
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och trivas med att ta fullt ansvar för din egen försäljning. Du planerar ditt arbete själv och ser till att du är aktiv och närvarande ute hos kund, det är där du bygger dina affärer och skapar resultat. Du är resultatorienterad och motiveras av att nå dina mål, samtidigt som du arbetar strukturerat i ditt säljarbete och följer upp dina affärer över tid. Du har en affärsmässig inställning och förstår hur du skapar värde i kunddialogen. Vidare är du relationsbyggande och har en förmåga att skapa förtroende genom att förstå kundens behov och bidra med relevanta lösningar.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid Plats: Upplands Väsby eller hemkontor inom distriktet Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053687-2097229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9999963