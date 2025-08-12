Account Manager till Adecco Karlstad
Adecco Sweden AB / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2025-08-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett av världens största och mest välrenommerade HR- och rekryteringsföretag? Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom försäljning? Adecco söker nu en driven och affärsinriktad person för att forma och utveckla rollen som Account Manager. Som en nyckelperson i vår organisation kommer du ha en unik möjlighet att inte bara bygga upp vår säljfunktion utan även din egen framtid hos oss!
Om rollen
Som Account Manager hos oss kommer du arbeta aktivt med försäljning, med fokus på att identifiera och bearbeta nya företagskunder på din lokala marknad. Du förväntas bygga relationer med beslutsfattare på alla nivåer hos våra utpekade prospekts, i syfte att sälja hela vårt erbjudande inom bemannings- och rekryteringstjänster. Du kommer också bearbeta befintliga kunder där vi har möjlighet att växa.
Du driver och utvecklar självständigt din kundstock och pipeline framåt, och ansvarar för hela säljprocessen från prospektering till signerat avtal. I nära samarbete med dina kollegor inom rekrytering och konsultverksamhet ser du till att leverera lösningar som möter kundernas behov och stärker deras verksamhet.
Här ges du möjlighet att vara med på en spännande uppbyggnads- och förändringsresa! Du kommer kunna bidra med idéer kring alltifrån arbetssätt till säljstrategier, och kan utveckla och forma både rollen i sig och din egen personliga utveckling.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Proaktivt söka nya affärsmöjligheter och etablera nya kundsamarbeten
• Utveckla relationen med befintliga kunder
• Säkerställa hög kundnöjdhet och hållbara, långsiktiga kundrelationer
• Arbeta rådgivande och erbjuda skräddarsydda konsult- och rekryteringslösningar utifrån kundens behov
• Förhandla avtal och säkerställa lönsamhet i leveranser
• Arbeta nära våra konsultchefer och rekryteringskonsulter för att leverera högkvalitativa tjänster
• Bidra till att utveckla vår säljstrategi och affärsprocess
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Ett par års erfarenhet av B2B-försäljning inom tjänstesektorn
• Erfarenhet av prospektering och nykundsbearbetning med dokumenterat goda resultat
• Vana av att bearbeta kunder och beslutsfattare i ledande befattning
• B-körkort och vana att köra i tjänsten
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från rekryterings- och bemanningsbranschen. Relevant erfarenhet av försäljning av tjänster inom något av våra affärsområden IT, teknik, industri och logistik ses också som ett plus.
Som person är du resultatfokuserad, besitter hög professionalism och har en naturlig fallenhet för att skapa förtroende. Du brinner för att skapa nya affärsmöjligheter och att utveckla långsiktiga kundsamarbeten samt ger alltid det lilla extra för att kunna möta dina kunders behov och förväntningar. Vidare är du van att arbeta metodiskt, strukturerat och med en hög aktivitetsnivå. Du är uthållig och hittar självständigt nya vägar och metoder för att driva ditt arbete framåt.
Tjänsten är på heltid med placeringsort Karlstad alternativt Arvika. Du som söker bör vara bosatt i Karlstad/Arvika eller inom bekvämt pendlingsavstånd. Önskad start hösten 2025.
Varför Adecco?
Vi är en del av The Adecco Group, en global koncern verksam i över 60 länder. I Sverige har Adecco funnits sedan 1992 och är en väletablerad aktör nationellt. Hos oss får du kraften av ett välkänt varumärke i ryggen och blir en del av ett engagerat, affärsdrivet och stöttande team.
Vi erbjuder dig:
• En flexibel arbetsmiljö där du får påverka din vardag och dina affärer
• Kollektivavtal, trygga anställningsvillkor och ett fördelaktigt förmånspaket
• Tydliga tillväxtplaner och en innovativ företagskultur
• Interna utvecklingsprogram och utbildningar
• Möjlighet till internationell karriär
Redo att ta nästa kliv?
Vi ser fram emot din ansökan senast 2025-08-22. Med anledning av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
Har du frågor om rollen eller vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kontakta rekryterande chef Kristofer Wahl på kristofer.wahl@adecco.se
. Vid tekniska problem eller frågor angående registrering och ansökan, kontakta info@adecco.se
eller ring vår växel på 010-173 73 00.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Regional Branch Manager
Kristofer Wahl kristofer.wahl@adecco.se Jobbnummer
9455565