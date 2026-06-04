Account Manager Teliabutiken Östersund
Telia Sverige AB / Butikssäljarjobb / Östersund Visa alla butikssäljarjobb i Östersund
2026-06-04
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Vi söker nu en driven person som vill vara en del av vårt dynamiska team.
I denna roll kommer du att ha ett helhetsansvar för att arbeta nära och bygga starka relationer med företagskunder. Du kommer att fokusera på att förstå deras behov och utmaningar, samtidigt som du erbjuder skräddarsydda lösningar för att hjälpa dem att nå sina affärsmål. Genom att arbeta proaktivt och långsiktigt med dessa kunder, kommer du att säkerställa en hög nivå av kundnöjdhet och skapa förutsättningar för ökad försäljning och tillväxt.
Dina arbetsuppgifter:
Löpande uppdrag från affären där du jobbar med hela Telias företagsproduktportfölj.
Ansvara för att utveckla och underhålla relationer med värdekunder.
Arbeta med mer djupgående system och mer avancerande lösningar där av blir du en brygga mellan butik och affären.
Löpande uppföljningsmöten.
Vad vi erbjuder:
En roll med stor frihet och ansvar där du har möjlighet att utvecklas inom företagsaffärer.
Tydliga riktlinjer och struktur för att lyckas i rollen.
Ett engagerat team och ett nära samarbete med övriga enheter.
Arbetstider på dagtid där du utgår från butiken.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett stort intresse för företagsförsäljning och produktkunskap.
Har erfarenhet av att arbeta mot företagskunder och har förmågan att bygga långsiktiga relationer.
Är självgående, målmedveten och har god förmåga att planera och prioritera.
Är en kommunikativ lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen att skicka in din ansökan och bli en del av vårt framgångsrika team!
Har du frågor är du välkommen att kontakta mig.
Maila mig på moa.x.jonsson@teliacompany.com
Jag kommer att intervjua löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Join us and let's make better happen – together! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telia Sverige AB
(org.nr 556430-0142)
Kyrkgatan 62 (visa karta
)
831 34 ÖSTERSUND Jobbnummer
9948664