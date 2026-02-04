Account Manager sökes till Perido!
2026-02-04
Ett av Sveriges största bemanningsföretag letar efter dig som är nyfiken på en roll med mycket kundkontakt! Du kan vara nyexaminerad eller ha viss arbetslivserfarenhet, det viktigaste är att du är ambitiös och handlingskraftig! Vill du även arbeta på ett kontor med mycket energi och härlig sammanhållning? Då har du kommit helt rätt! Perido söker dig som är en fena på att bygga relationer och har ett inre driv som gör dig både självgående och initiativtagande - vi ger dig verktygen för att lyckas i rollen! Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som Account Manager hos oss kommer du vara en central figur i Peridos fortsatta framgångssaga. I din roll kommer fokus ligga på att hitta nya kunder och boka in möten. Du bygger själv upp din kundkrets och ansvarar för hela processen: från prospektering till slutgiltig affär. Nyckeln för att lyckas i rollen är att du är skicklig på att skapa nya och goda relationer. Tillsammans med rekryterare och konsultchefer bygger ni starka team som växer tillsammans med kunden.
Perido sitter i Batteriets nyrenoverade lokaler vid Mariatorget och har tillgång till lummig innergård, stort och välutrustat gym, pingisbord, game center samt närhet till restauranger. Vi på Perido tror att det ger bäst resultat att arbeta tillsammans på kontoret för att bygga en stark gemenskap, och letar efter dig som också trivs att jobba på det sättet.
Dina egenskaper
Din sociala förmåga kommer att ta dig långt, medan ditt intresse för att göra affärer kommer ta dig hela vägen i hamn. Genom att vara självständig och orädd kommer du snabbt växa i din roll hos oss.
Du kan känna dig lugn med att du, under din första tid, kommer få en gedigen introduktion i form av stöttning och coachning från nära kollegor. Du kommer ha tillgång till välarbetade underlag som hjälper dig att snabbt komma på banan. Det viktigaste är att du är en doer av rang, trivs med att jobba på ett resultatinriktat sätt och inte räds nya utmaningar.
Stämmer detta in på dig? I så fall vill vi att du blir vår nya kollega!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi söker dig som:
Är nyexaminerad eller har viss arbetslivserfarenhet inom relevanta områden så som försäljning/telemarketing/mötesbokning, etc.
Har god initiativförmåga och viljan att utvecklas
Har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift, såväl svenska som engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktperson för tjänsten:
Lovisa Hedlundlovisa.hedlund@perido.se
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
Ange alltid tjänstens referensnummer 33501 i ämnesraden.
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se
