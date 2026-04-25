Account Manager/Säljare med hotellerfarenhet
AK Techotel AB / Säljarjobb / Sollentuna Visa alla säljarjobb i Sollentuna
2026-04-25
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AK Techotel AB i Sollentuna
Bra lön, möjlighet att arbeta hemifrån, duktiga kollegor och positiv atmosfär!
Bästa Account Manager/Säljare med hotellerfarenhet
Vi är ett dynamiskt IT-företag med 41 års. Vi utvecklar, säljer och servar stora boknings-, kassa- och intäktssystem för hotell och utbildningscenter i Danmark, Sverige, Norge, Österrike, Grönland, Storbritannien och Irland.
Moderbolaget ligger i Danmark, du blir stationerad på vårt huvudkontor i Sverige och Stockholm.
Våra primära produkter är:
Picasso Digital - boknings-, CRM- och restaurangsystem och Mona - Din AI-assistent
För hotell, semester- och kurscenter som vill öka intäkter och effektivitet med hjälp av IT.
Är du vår nya Account Manager?
Till vår filial i Stockholm söker vi nu en skicklig Account Manager för att sälja Picasso Digital i Sverige och även samarbeta med övriga nordiska länder. Arbetet kommer att bestå av traditionell telefonkontakt, kundbesök och produktdemonstrationer, upprättande av avtal samt övrigt säljrelaterat arbete.
Vi har en bra personalpolicy, arbetstid dagtid mån-fre, möjlighet att arbeta hemifrån, friskvårdsbidrag, årlig hälsokoll och en solid ekonomi och en stor kundbas i 7 länder.
Du:
• Har god kunskap om hotellbranschen, att driva hotell och gärna av flera bokningssystem.
• Är bra på att skapa goda kundkontakter.
• Kan vända ett avslag till ett möte/försäljning.
• Har B-körkort
• Är villig att resa på kundbesök runtom i Sverige.
Om detta är du, vänligen skicka ett din ansökan och ett detaljerat CV till info@techotel.se
Niklas Hällbom, VD
AK Techotel ABPicasso Digital är Nordens mest använda boknings-, intäkts- och restaurangsystem.
För närvarande använder fler än 850 hotell Picasso. Techotel AB är AAA-listat som ett av Sveriges bästa presterande företag.
År 2024 lanseras Picasso Digital version 12 med fokus på innovation, digitalisering och AI. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Skicka CV/Personligt brev till nedan mail:
E-post: info@techotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AK Techotel AB
(org.nr 556304-0624) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Niklas Hällbom info@techotel.se Jobbnummer
9875865