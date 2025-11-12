Account Manager Ravelli AB
VAD SÖKER VI?
Vi söker dig som är en god relationsbyggare med ett stort driv. Vi ser gärna att du kompletterar ditt driv och din vinnarskalle med ett hjärtligt engagemang för dina kunder.
Det är meriterande om du har erfarenhet av föreningslivet och din arbetslivserfarenhet kommer ifrån försäljningsbranschen. Du har arbetat med uppsökande och rådgivande försäljning sedan tidigare och har ett långsiktigt förhållningssätt till dina kunder.
OM RAVELLI:
RAVELLI hjälper föreningar/skolklasser att finansiera sin verksamhet eller att få komma i väg på drömklassresan. RAVELLI-mottot är att "alla ska med", där alla barn ska ha råd att idrotta eller få hänga med på klassresan. Vi har sedan 2014 delat ut över 65 miljoner kr till skolklasser och föreningsliv.
VAD INNEBÄR ROLLEN:
Som Account Manager hos Ravelli ansvarar du för att driva försäljningsprocesser och utveckla affärerna i hela landet. Detta gör du genom att strukturerat söka upp och skapa samarbeten med nya och befintliga föreningar i RAVELLI kundbasen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att skapa värde för kunden och hur enkelt de använder sig av vår tjänst. Du driver din egen försäljning och arbetar självständigt med hela försäljningsprocessen från kontakt, avtal, uppföljning, merförsäljning och kundvård.
I denna roll rapporterar du till och arbetar nära försäljningsansvariga i Stockholm och blir en del av försäljningsteamet som idag består av 5 personer. Då företaget är inne i en god tillväxtfas finns stora möjligheter för rätt person att växa inom bolaget.
VAD ERBJUDER VI?
Vårt mål är att du ska trivas och få så mycket hjälp under inlärningsprocessen för att nå framgång. Därför ger vi dig:
Säljutbildning
Coachning och stöd av chef/kollegor.
Positiv inspirerande arbetsplats med varierande arbete.
Möjlighet att få växa inom bolaget.
Fast + Rörlig lön.
Läs gärna mer om RAVELLI: https://www.ravelli.se/om-ravelli/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: marcus@ravelli.se Omfattning
