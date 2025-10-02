Account Manager praktik
Vi söker nu en driven och engagerad säljpraktikant, som kan stötta talent managers och client partners på randstad. Detta är en viktig roll där du får möjlighet att växa i en dynamisk miljö och bidra direkt till företagets framgång.
Randstad är en av världens ledande aktörer inom bemannings- och rekryteringstjänster.
Vi är verksamma inom många yrkesområden, till exempel:
Operational: Logistik, lager, tillverkning/produktion.
Professional: HR, ekonomi, administration, kundtjänst, försäljning, inköp, teknik/ingenjör, life science.
Digital: IT och digitala roller.
Vi strävar efter att alla parter ska uppnå sin fulla potential på arbetsmarknaden.
Vi strävar efter att alla parter ska uppnå sin fulla potential på arbetsmarknaden.
Vårat huvudkontor finner du i Solna, men du kommer få arbeta mot hela Stockholms marknaden.
Här har du möjlighet att utveckla sin yrkesroll som säljare och få insyn i hur det dagliga arbetet ser ut som säljare inom bemanningsbranschen idag.
Du får en dedikerad mentor som stöttar dig i ditt dagliga arbete.
Du kommer få tillgång till ett stort nätverk av kontakter och kollegor.
Denna möjlighet kan vara en start, att ta sig an andra roller såsom talent manager eller client partner på randstad.
Du söker tjänsten genom att skicka in ditt CV till oss, tillsammans med arbetstillstånd.
Ansvarsområden
Som praktikant kommer du vara ett stöd för professionals teamet och bidra till en effektiv vardag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Administrativt stöd till säljare och talent manager (t.ex. prospektering och orderläggning).
Kundkontakt via telefon och mejl, där du hanterar inkommande ärenden.
Underhåll och uppdatering av kunddata och information i CRM-systemet (Salesforce)
Samordning av möten, presentationer och säljmaterial.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar idag och söker en praktikplats i Stockholm.
Vi ser gärna att du är en lagspelare och som trivs med att arbeta proaktivt. Du är:
Strukturerad och har en förmåga att hantera flera bollar i luften utan att tappa fokus på detaljerna.
Kommunikativ med en förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Serviceinriktad och drivs av att hjälpa kollegor och kunder.
Initiativrik och ser vad som behöver göras.Kvalifikationer
Att du går ett YH program eller likande inom sälj (exempelvis account manager B2B eller key account manager)
God datorvana och erfarenhet av att arbeta med affärssystem och/eller CRM-system.
Meriterande:
Erfarenhet från en liknande roll inom försäljning eller administration.
Tidigare arbetat som konsult genom bemanningsföretag. Om företaget
