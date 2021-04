Account Manager online , rörligt/video sales - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-12Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerligen mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Account Manager online , rörligt/video salesOm bolagetErbjuder -Fast lön med provision/bonus -De tycker det är viktigt att man har kul på jobbet, därför gör de kontinuerligt olika aktiviteter tillsammans. Allt ifrån säljtävlingar till företagskonferenser och satsar också mycket på gemensamma träningsdagar och tema-dagar på kontoret -De brinner för ständig utveckling och därför erbjuder de kontinuerligt säljutbildningar för account managers.Om digDu har en stark vilja att bli en riktigt framgångsrik affärskvinna/affärsman. -Är social, driven och gillar att jobba mot högt uppsatta mål. -Du tycker om att tävla och ser varje dag som en ny möjlighet att utmana både dig själv och dina kollegor. -Är en skön och positiv person, och också en utpräglad teamspelare. -Mycket meriterande med idrottsbakgrund Dina primära arbetsuppgifter -Sälja annonslösningar och sponsrad redaktionell marknadsföring i Sveriges största medier -Kontinuerlig research och business intelligence, för att ständigt hålla dig uppdaterad på, och om, vad som händer inom de branscher och på de marknader där våra kunder agerar. -Uppföljning och vård av dina kunder, du vet vad begreppet "att ligga steget före" innebär när det gäller kundvård2021-04-12Åt vår kunds räkning söker vi nu Account Managers till deras kontor i Stockholm. De ser på försäljning som vilken elitidrott som helst, och är du redo att satsa seriöst så lovar de att hjälpa dig att utvecklas till en av mediebranschens främsta säljare. De har bara tre år på nacken men är redan ett av Nordens ledande bolag inom affärsutveckling och försäljning av media. Deras affärsidé är att ständigt utveckla, förbättra och introducera nya marknadsföringskoncept, tillsammans med stora mediehus. Deras produktportfölj består i dagsläget av innovativa och nytänkande lösningar inom print, digital native advertising och online video. De växer snabbt, och den främsta anledningen till det är deras extremt duktiga, ambitiösa och sköna medarbetare. Majoriteten av deras anställda har varit med sedan starten, vilket är en starkt bidragande framgångsfaktor när det kommer till allt från upplärning och stöd till nya kollegor, till utveckling av nya produkter och koncept.Är du den vi letar efter? Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan! Skicka in din ansökan till oss idag, och gör ditt viktigaste sälj hittills. Sälj in dig till oss.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-26Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5683867