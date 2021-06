Account Manager med Personalansvar - Manpower AB - Säljarjobb i Malmö

Manpower AB / Säljarjobb / Malmö2021-06-28Account Manager med PersonalansvarInom ManpowerGroup hjälper vi människor att växa varje dag. Det är människorna vi möter som formar oss till det vi är - en arbetsplats med många starka och affärsdrivna individer med ett stort hjärta. Just nu söker vi dig med försäljningsbakgrund och som vill få möjligheten att ha personalansvar.Vi söker dig somKortfattat handlar ditt arbete om att se till att Manpower och vår konsultverksamhet stärker sin konkurrenskraft på marknaden och mot våra olika intressenter, samt bidra till att vi fortsätter vara marknadsledande och når våra mål.Är du en relationsbyggare, är din bakgrund inom försäljning?Drivs du av affären?Har du ett starkt intresse av att ständigt utveckla och skapa affärer?Har du goda erfarenheter av B2B?Då har vi tjänsten för dig hos oss på Manpower i Malmö.Ditt huvudsakliga uppdrag kommer vara just detta, med ett flexibelt förhållningssätt så sätter du själv upp just ditt arbetssätt för att nå utsatta mål.Hos oss får du möjlighet att arbeta med försäljning från ax till limpa. Detta innebär en spännande mix av kundbearbetning och personalansvar för våra kunniga konsulter som är på uppdrag hos kund och att vidareutveckla affären och relationerna hos våra befintliga kunder.AnsvarsområdenI rollen som Account Manager med personalansvar kommer du att* bearbeta marknaden genom att bygga nätverk och boka möten med såväl nya som befintliga kunder* genom en nära dialog bygga vidare och driva tillväxt för befintliga och nya kunder* identifiera vilka utmaningar våra kunder har i sin verksamhet och hur vi kan bistå med lösningar som underlättar och effektiviserar för dem som affärspartner* Här arbetar du med hela HR-processen vilket innebär bland annat att ha personalansvar för ett antal av våra kunniga och motiverade konsulter, vilket även innebär att du arbetar med anställning, introduktion, utveckling och uppföljning av konsulter* ha god kontinuerlig kontakt med dina konsulter och kontinuerligt följa upp uppdragen hos dina kunder, samt skapa förutsättningar för att dina konsulter motiveras och utvecklas i sina roller* ansvara för uppdragsprocessen mot kund med uppdragsförfrågan, sökning, matchning och presentation av rätt kompetens, genomförande och uppföljning* aktivt bygga kandidatnätverk med relevanta kandidater för vår verksamhet och förväntas hålla dig ā jour med marknaden och trender inom marknad och kommunikation* Vi ger ett stort utrymme för dig som individ att planera ditt arbetssätt och din vardag utifrån dina förutsättningar för att på bästa sätt uppnå målsättningar.Vi söker därför dig som trivs med att spendera större delen av din arbetstid med att vara ute och nätverka samt möta våra kunder i deras vardag. Du har ett passionerat intresse av affärer, och för att skapa långvariga och goda relationer.Hos oss blir du del av ett engagerat team som är måna om varandra, våra medarbetare, kunder och kandidater. Vi hjälper och stöttar varandra, samtidigt som vi har kul ihop!ArbetstiderTjänsten omfattar heltid och löper tillsvidare. Vi utgår från vårt nya fina kontor i beläget i centrala Malmö. Beräknad start i början av augusti.2021-06-28Det vi värderar högst är rätt inställning - vi söker dig som delar våra värderingar och vill dela vår vision.Du har erfarenhet inom försäljning och drivs av att söka nya affärsmöjligheter.Du har eftergymnasial utbildning som är relevant för rollen.Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift då vi möter mycket människor med olika bakgrund.B-körkort är ett krav.Personliga egenskaperFör att trivas i rollen ser vi att du är målinriktad och handlingskraftig. Du är pragmatiskt lagd, har ett utpräglat affärssinne och ett starkt engagemang i det du företar dig. Du är innovativ och flexibel, med god förmåga att hitta nya vägar där andra människor ser hinder. Vi tror också att du har en positiv grundsyn och nära till skratt!Om Manpower ABManpower AB är ett värderingsstyrt bolag med konsulternas karriärmål i fokus med ett långsiktighet engagemang i våra konsulter för att skapa balans mellan privatliv och arbetsliv. Hos oss får du en trygg anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension, försäkringar enligt kollektivavtal och ett årligt karriärsamtal med din personliga konsultchef. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård är exempel på annat som vi erbjuder alla våra anställda.Manpower AB värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.