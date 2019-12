Account Manager junior/senior inom media! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2019-12-25Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?!För kunds räkning söker vi nu dig som vill arbeta med online marknadsföring och hjälpa kunder med sin digitala närvaro. Allt för att öka intäkter samtidigt som det även ökar deras synlighet. Bolaget är stort inom media och är just nu i en tillväxtfas och söker därför just dig. Om du vill vara en del av ett både personligt och professionellt bolag, ansök redan idag och var med på en roligt och spännande resa! Vi söker dig som drivs av att arbeta mot högt uppsatta mål i ett snabbt tempo och tar dig gärna an flera utmaningar på vägen dit. Att se goda resultat ska locka dig och motivera dig till att toppa dem kommande månad. En fallenhet för problemlösning och vara nytänkande. Vi ser gärna att du har en del kreativitet som du inte tvekar på att använda. Vidare är det även av vikt att du trivs med att förhandla, se till att både du och kunden blir nöjda.Vara relationsskapandeÄlska att träffa nya människorI denna roll kommer du att arbeta i ett högt tempo där du kommer få både goda erfarenheter och roliga minnen. Du kommer ha ansvar för kunderna och se till att de får maximal avkastning. Det kommer även ligga andra viktiga ansvar på ditt skrivbord så som att ha hand om hela försäljningsprocessen, från prospektering och första kontakt med kund, för att sedan bli ett påskrivet avtal i vardera händer.Dina dagar kommer vara fyllda med kundmöten, där ser vi att du ska sträva efter att upprätthålla goda kundrelationer och se mot framtiden, långsiktigt. Allt detta gör du självklart inte på helt egna ben, i ryggen har du ett tryggt team som finns där för att bolla tankar och gemensamt stötta varandra i försäljningsprocesser.2019-12-25Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande!Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev & GÄRNA FOTO!Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Sista dag att ansöka är 2020-01-07Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5019282