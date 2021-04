Account Manager inom IT - Kraftsam Personal AB - Säljarjobb i Linköping

Kraftsam Personal AB / Säljarjobb / Linköping2021-04-13DSolutions framgång bygger på att vara ett familjärt företag med högt driv som fokuserar på tillväxt, entreprenörskap och skall fortsätta att växa i takt med marknaden och kundernas förändrade behov. För att förbli framgångsrika, har vi högt kundfokus, kvalitet och nytänkande i allt vi tar oss för samt arbetar tillsammans och vinner som ett lag.Nu söker vi dig som vill ta rollen som säljare/Account Manager hos oss på DSolution i Linköping inom området IT/Copy print. Vår säljorganisation består idag av 15 säljare som säljer våra 6 affärsområden IT, dokumenthantering, telefoni, konferenslösningar, kontorsmaterial och kaffe & paus. Din roll blir att fokusera på försäljning av IT lösningar. Det innebär att du själv driver hela säljprocessen från bokning till affär hos små/mellanstora företag i regionen Östergötlandsregionen med utgångspunkt i Linköping. Rollen består till stor del av nykundsbearbetning men du bearbetar dina kunder på ett sätt som skapar relationer vilket ger befintliga kunder som återkommer. När du uppnått rätt kunskaps/prestationsnivå blir du sedan tilldelad en del av bolagets många befintliga kunder.Vi erbjuder digEtt spännande och utmanande arbete med stora möjligheter till utveckling och påverkanAtt arbeta hos ett expansivt och framgångsrikt bolag med familjär stämningBra villkor och möjligheter att tjäna pengarTrevliga kollegor och en miljö där försäljning är i fokusLöpande utbildning och säljträning för att du skall lyckas i din roll som säljare Sist men inte minst: trivsel på jobbet i ett hungrigt säljteam som gör många roliga aktiviteter tillsammansVi söker dig somHar minst 2 års dokumenterad framgångsrik försäljning av IT försäljningÄr målorienterad och uthålligÄr självgående och är beredd att ge allt för att lyckasDina kollegor har gjort DSolution till ett snabbt växande bolag så du kommer att ingå i ett starkt och kompetent team!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-04-13Månadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-05-14Kraftsam Personal AB5687697