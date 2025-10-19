Account Manager inom Employer Branding & HR Tech

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-19


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm, Solna, Huddinge, Tyresö, Täby eller i hela Sverige

Account Manager inom Employer Branding & HR Tech
Talent & Partner AB söker en Account Manager till en kund inom Employer Branding och HR Tech.
Om rollen:
Du kommer att hjälpa företag att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och attrahera rätt talanger genom innovativa lösningar. Rollen kombinerar strategi, försäljning och relationsbyggande.

Publiceringsdatum
2025-10-19

Arbetsuppgifter
Identifiera nya affärsmöjligheter inom B2B.

Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.

Presentera och paketera lösningar för kundens behov.

Ansvara för budget, offerter och uppföljning.

Vi söker dig som:
Har 1-3 års erfarenhet av B2B-försäljning.

Är konsultativ, engagerad och lösningsorienterad.

Har erfarenhet av försäljning inom rekrytering, HR eller media (meriterande).

Talar och skriver svenska flytande.

Vi erbjuder:
En utvecklande roll i en snabbväxande bransch.

Möjlighet till hybridarbete.

Fast lön + provision.

Ett öppet och stöttande team.

Så ansöker du
Via work@talentpartner.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9563510

Prenumerera på jobb från Talent & Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Talent & Partner AB: