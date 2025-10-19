Account Manager inom Employer Branding & HR Tech
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-19
Account Manager inom Employer Branding & HR Tech
Talent & Partner AB söker en Account Manager till en kund inom Employer Branding och HR Tech.
Om rollen:
Du kommer att hjälpa företag att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och attrahera rätt talanger genom innovativa lösningar. Rollen kombinerar strategi, försäljning och relationsbyggande.Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Identifiera nya affärsmöjligheter inom B2B.
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Presentera och paketera lösningar för kundens behov.
Ansvara för budget, offerter och uppföljning.
Vi söker dig som:
Har 1-3 års erfarenhet av B2B-försäljning.
Är konsultativ, engagerad och lösningsorienterad.
Har erfarenhet av försäljning inom rekrytering, HR eller media (meriterande).
Talar och skriver svenska flytande.
Vi erbjuder:
En utvecklande roll i en snabbväxande bransch.
Möjlighet till hybridarbete.
Fast lön + provision.
Ett öppet och stöttande team.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9563510