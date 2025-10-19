Account Manager inom digital marknadsföring
2025-10-19
Account Manager inom digital marknadsföring
Talent & Partner AB söker dig som vill utveckla din karriär som Account Manager hos en kund inom digital marknadsföring.
Om rollen:
Som Account Manager ansvarar du för att driva och utveckla kundrelationer inom digitala medier. Du arbetar nära kunderna för att förstå deras behov och tar fram strategier som skapar affärsnytta. Rollen innebär både att förvalta befintliga kunder och identifiera nya affärsmöjligheter.
Ansvara för en egen kundportfölj, inklusive budget och måluppfyllelse.
Utveckla strategiska planer och kreativa lösningar för kunder.
Prospektera nya kunder och bygga långsiktiga relationer.
Arbeta nära interna projektledare och specialister för att säkerställa kundens framgång.
Vi söker dig som:
Har 1-3 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom digital marknadsföring.
Är självgående, långsiktig och relationsfokuserad.
Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Har god kunskap i Microsoft Office.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning på 100%, start enligt överenskommelse.
Konkurrenskraftig lön med provisioner.
Träning, utveckling och karriärmöjligheter i ett internationellt företag.
Sök via work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
