Account Manager inom digital marknadsföring

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-19


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm, Solna, Huddinge, Tyresö, Täby eller i hela Sverige

Account Manager inom digital marknadsföring
Talent & Partner AB söker dig som vill utveckla din karriär som Account Manager hos en kund inom digital marknadsföring.
Om rollen:
Som Account Manager ansvarar du för att driva och utveckla kundrelationer inom digitala medier. Du arbetar nära kunderna för att förstå deras behov och tar fram strategier som skapar affärsnytta. Rollen innebär både att förvalta befintliga kunder och identifiera nya affärsmöjligheter.

Publiceringsdatum
2025-10-19

Arbetsuppgifter
Ansvara för en egen kundportfölj, inklusive budget och måluppfyllelse.

Utveckla strategiska planer och kreativa lösningar för kunder.

Prospektera nya kunder och bygga långsiktiga relationer.

Arbeta nära interna projektledare och specialister för att säkerställa kundens framgång.

Vi söker dig som:
Har 1-3 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom digital marknadsföring.

Är självgående, långsiktig och relationsfokuserad.

Behärskar svenska flytande i tal och skrift.

Har god kunskap i Microsoft Office.

Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning på 100%, start enligt överenskommelse.

Konkurrenskraftig lön med provisioner.

Träning, utveckling och karriärmöjligheter i ett internationellt företag.

Så ansöker du
Sök via work@talentpartner.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9563506

Prenumerera på jobb från Talent & Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Talent & Partner AB: