Account Manager inom B2B

2025-10-23
Företag: Tillväxthuset i Stockholm AB
Plats: Stockholm (möjlighet till hybridarbete)
Sista ansökningsdatum: Vi anställer löpande
Tillväxthuset i Stockholm AB är ett ungt och nyskapande företag som är i en spännande tillväxtfas. Vi arbetar med att hjälpa andra företag att växa och utvecklas genom att erbjuda skräddarsydda lösningar som stödjer deras långsiktiga framgång. Som arbetsgivare är vi stolta över vår öppna och stöttande företagskultur, där högpresterande medarbetare uppmuntras att nå sin fulla potential. Vi sätter stor vikt vid att skapa en arbetsmiljö med fokus på gemenskap och en stark arbetsmoral, där prestation och resultat belönas. Om du vill vara med och bidra till vår resa och växa tillsammans med oss, är du varmt välkommen att söka till vårt team.
Om rollen:
Som Account Manager hos oss kommer du att spela en nyckelroll i vår försäljning. Du kommer att bearbeta nya kunder genom kalla samtal, aktivt skapa och utveckla relationer samt skräddarsy lösningar som passar varje kunds behov. Vi arbetar med ett av marknadens mest välkända varumärke inom kreditvärdighet, vilket ger dig möjlighet att representera en stark och etablerad aktör på marknaden. Fokus kommer vara på nykundsförsäljning, men även möjlighet att arbeta med befintliga kunder för att maximera tillväxten.Dina arbetsuppgifter
Aktivt bearbeta nya B2B-kunder via kalla samtal och andra försäljningsaktiviteter.
Skräddarsy och presentera lösningar anpassade efter kundens behov.
Bygga långsiktiga kundrelationer och skapa en hög kundnöjdhet.
Säkerställa försäljningsmål och att lönsam tillväxt uppnås i linje med Tillväxthusets försäljningsstrategi.
Vi söker dig som:
Har en stark säljprofil och är utåtriktad och resultatinriktad med ett fokus på att skapa långsiktiga relationer.
Har god kommunikationsförmåga och är trygg i att skapa affärsmöjligheter.
Är självgående och trivs med att arbeta mot tydliga mål.
Har en stark arbetsmoral och trivs i en resultatdriven miljö.
Vill vara en del av ett expansivt företag med stora tillväxtmöjligheter.
Vi erbjuder:
Grundlön + provision utan tak med möjlighet till bonus baserat på prestation.
Kontorsplats i centrala Stockholm.
Friskvårdsförmåner och löpande säljutbildning samt coachning.
Möjlighet att utvecklas inom företaget och ta på dig större ansvar i takt med att företaget växer.
En stöttande ledning och ett högpresterande arbetsklimat där vi värderar hög arbetsmoral och framgångsrika resultat.
Flexibilitet med möjlighet till hybridarbete.Bakgrund
Tidigare erfarenhet inom B2B-försäljning är meriterande, men inget krav.
Idrottsbakgrund är meriterande, då egenskaper som driv, fokus och resultatmedvetenhet värderas högt.
Ingen specifik utbildning krävs, men en stark vilja att lära och utvecklas är avgörande.
Varför Tillväxthuset?
Tillväxthuset är ett företag i början av sin tillväxtfas, och vi söker dig som vill vara med på vår resa. Här får du möjlighet att bli en del av ett företag med stor tillväxtpotential och där du som individ har möjlighet att påverka både din egen utveckling och företagets framgång.
Ansökan: Skicka din ansökan och CV till info@tillvaxthuset.se
så snart som möjligt. Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
