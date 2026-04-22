Account Manager för Telenor - Varmkundsförsäljning
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-04-22
Innovative Sales söker nu fyra Account Managers som vill arbeta med befintliga företagskunder hos ett av Nordens största telekombolag. Här får du möjlighet att utveckla kundrelationer, driva långsiktiga affärer och ta dina resultat till nästa nivå.
Om rollen
Som Account Manager hos oss kommer du att arbeta med befintliga företagskunder, främst företag med 40-100 anställda. I rollen ansvarar du för att tillgodose kundernas behov, säkerställa hög kundnöjdhet och bygga långsiktiga relationer. Du arbetar med längre säljcykler och får möjlighet att maximera värdet för både kunderna och företaget över tid.
Som Account Manager hos oss kommer du att:
• Ansvara för en egen kundbas och pipeline
• Bygga och fördjupa kundrelationer med beslutsfattare
• Driva försäljning och utveckla samarbeten
• Samarbeta med ett engagerat team i en inspirerande arbetsmiljö
Vi söker dig som:
• Har minst 1 års erfarenhet inom företagsförsäljning
• Har dokumenterade resultat inom telekomförsäljning
• Arbetar självständigt och drivs av resultat
• Har stark kommunikationsförmåga och trivs med kundkontakt
• Är redo att ta nästa steg i din karriär
Hos oss får du:
• Konkurrenskraftig lönemodell med fast lön + provision
• Gym på kontoret
• Företagskonferenser och inspirerande workshops
• Centralt kontor i Stockholm
• Möjlighet till intern karriärutveckling
• Ett dynamiskt och inspirerande team
Din nästa utmaning
Som Account Manager hos oss på Innovative Sales får du en roll där kundkontakt, affärer och resultat står i centrum. Om du vill utveckla viktiga företagsrelationer och se dina resultat växa, är detta rollen för dig - tillsammans med ett engagerat team som delar din drivkraft och ambition.
Frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson - Head of Recruitment: Emma.a@innovativesales.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://karriar.innovativesales.se
Hangövägen 29 (visa karta
)
115 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Innovative Sales Jobbnummer
