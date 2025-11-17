Account Manager digital marknadsföring!
2025-11-17
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Account Manager - Sälj Digitala Marknadsföringslösningar
Har du en passion för att hjälpa företag växa genom smarta och effektiva marknadsföringsstrategier? Är du en relationsbyggare med känsla för affärsmöjligheter? Då söker vi dig som vår nya Account Manager!
Som Account Manager hos oss är din uppgift att vara våra kunders strategiska partner inom digital marknadsföring. Du ansvarar för att sälja våra innovativa lösningar som hjälper företag att nå rätt målgrupp, bygga varumärke och öka sin försäljning.
I rollen kommer du att
Prospektera och identifiera nya kunder genom research, nätverk och digitala kanaler.
Bygga starka och långsiktiga relationer med kunder på både operativ och strategisk nivå.
Analysera kunders behov och skapa skräddarsydda digitala marknadsföringsstrategier.
Presentera våra tjänster och paketera lösningar som skapar värde för kunderna.
Samarbeta med våra kreativa och tekniska team för att säkerställa leverans av högkvalitativa lösningar.
Föra en tydlig pipeline i CRM-system och arbeta målfokuserat mot budget och nyckeltal.
Vad vi erbjuder
Ett modernt och dynamiskt företag där innovation står i centrum.
En portfölj av attraktiva digitala marknadsföringslösningar som du kan vara stolt över att sälja.
Möjligheten att arbeta med kunder från flera olika branscher.
Ett engagerat och stöttande team som hjälper dig att nå dina mål.
En konkurrenskraftig lönemodell med fast del och generös provision.
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B och digital marknadsföring.
Är van vid att hantera hela säljprocessen, från prospektering till avslut.
Är relationsbyggande, lyhörd och skicklig på att skapa förtroende hos kunder.
Har ett starkt driv och trivs med att arbeta resultatorienterat.
Har en god förståelse för digitala kanaler som SEO, SEM, sociala medier och display-annonsering.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med CRM-system och är bekväm med att presentera både digitalt och personligt.
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
