Account Manager Batterilagret Sundsvall
2026-01-21
Säljare se hit!
Svenska Batterilagret AB söker Utesäljare för Sundsvall med omnejd. Utgångspunkt från Sundsvall.
Vi säljer och marknadsför batterier, laddare och tillbehör - helt enkelt allt från klocka till truck. Med affärsidén "batterier från klocka till truck" har Batterilagret sedan starten för mer än 20 år sedan vuxit snabbt och stadigt och har idag en rikstäckande verksamhet som erbjuder marknadens bredaste sortiment av batterier och batterirelaterade tillbehör.
Kunskap, kvalité och konkurrensmässiga priser är ledstjärnor i vårt arbete. Ett nära samarbete direkt med ledande tillverkare borgar för att vi kan stå för vad vi lovar och att vi alltid kan erbjuda de bästa och senaste lösningarna till rätt priser.
Huvudkontor och centrallager ligger i Kungälv utanför Göteborg. Våra kunder är privatpersoner och industrikunder. Vi omsätter ca SEK 280 milj. och har höga tillväxtmål.
Som säljare på Svenska Batterilagret ansvarar du för att skapa långsiktiga affärer med våra befintliga kunder samtidigt som en stor del av ditt fokus kommer att ligga på att etablera nya relationer och ta in nya affärer genom ett professionellt kundbemötande.
Vi ser gärna att Du har erfarenhet av försäljning. Det är meriterande men inget krav om du har erfarenhet om batterier och laddare. Produktkunskap får du från oss. Du är öppen och enkel person med ett intresse för att träffa och hjälpa kunder med tekniska lösningar.
Så här beskriver några medarbetare hur det är att jobba på Svenska Batterilagret:
"Jag valde Batterilagret för att vi har bra och starka varumärken och hållbara ambitioner.
Då jag har ett starkt driv och är målinriktad som person, såg jag mig själv passa in i denna roll."
"Hjälpsamma och trevliga kollegor som finns över hela landet, de delar gärna med sig av sin kompetens inom området vi jobbar med. Om man gillar att ha frihet under ansvar är det här det perfekta jobbet!" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
http://www.batterilagret.se
