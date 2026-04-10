Account Manager B2C - ChargeBuddy!
Är du en affärsdriven och kommunikativ person som trivs med att arbeta nära kund och driva hela säljprocessen från start till mål? Vill du arbeta i en roll där du kombinerar rådgivning, behovsanalys och försäljning inom energilösningar? Då kan rollen som Account Manager B2C hos ChargeBuddy vara nästa steg i din karriär.
Om ChargeBuddy
Chargebuddy är specialiserat på smarta och hållbara ladd- och batterilösningar för bostadsrättsföreningar, företag, fastighetsägare och kommuner i hela Sverige.
Sedan starten 2019 har bolaget utvecklats från rena laddinstallationer till ett komplett energibolag med starkt fokus på energilagring. Idag levererar bolaget cirka 100-150 batterier per månad och är en av de ledande aktörerna i Sverige inom sitt segment.
Verksamheten bygger på ett nära samarbete med underentreprenörer, där struktur, kvalitet och tydlig styrning är avgörande framgångsfaktorer. Teamet består av drygt 20 medarbetare med hög ambition, stark entreprenörsanda och tydlig lagkänsla.
Om rollen
Som Account Manager B2C får du en central roll i försäljningsarbetet där du ansvarar för både inkommande leads och uppsökande kunddialoger. Du driver hela affären, från första kontakt till signerat avtal och säkerställer att varje kund får en lösning som är anpassad efter deras behov och förutsättningar.
Rollen innebär ett stort eget ansvar där du arbetar strukturerat i flera system och har många interna kontaktytor. Du samarbetar nära bland annat projektledare, planering, support och leverans för att säkerställa en smidig kundresa från affär till installation.
Följa upp inkommande leads och boka kundmöten
Arbeta med uppsökande försäljning genom kalla samtal
Genomföra behovsanalyser och identifiera rätt energilösning
Ta fram, presentera och följa upp offerter
Driva affärer från första kontakt till signerat avtal
Säkerställa korrekt dokumentation i CRM
Lämna över affärer till projektledare för vidare leverans
Här erbjuds du
Hos Chargebuddy får du en central roll i ett bolag i stark tillväxt där du verkligen har möjlighet att påverka både arbetssätt och struktur. Du kliver in i en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar och stort eget ansvar, där ditt arbete får direkt effekt på leveransen och kundupplevelsen.
Bolaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa tillsammans med verksamheten. Du utgår från ett modernt kontor i Solna med tillgång till gym och bastu, och blir en del av ett team som värdesätter gemenskap med återkommande kickoffer, AW:s och sociala aktiviteter. Självklart ingår även 25 dagars semester samt arbetsverktyg som telefon och dator.
Om digKvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av försäljning, gärna inom B2C
Vana av att arbeta med både inkommande leads och uppsökande försäljning
God systemvana och erfarenhet av CRM-system
Förmåga att arbeta strukturerat och dokumentera ditt arbete
God kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligtDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är affärsdriven, strukturerad och har ett starkt kundfokus. Du är trygg i dialog med kunder, tar initiativ och driver dina processer framåt på ett självständigt sätt.
Du har också en god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor där du bidrar till en smidig överlämning och en positiv kundupplevelse.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
