Account Manager B2B

BEM group AB / Säljarjobb / Norrköping
2026-02-02


Vi söker nu en driven och resultatinriktad säljare som vill vara med och växa tillsammans med vårt företag. Du kommer arbeta med att skapa affärer och skriva avtal med industriföretag och IT-bolag, med fokus på långsiktiga kundrelationer och nya kontrakt.

Om rollen

Som säljare hos oss ansvarar du för hela säljprocessen:

Prospektering och nykundsbearbetning
Boka och genomföra kundmöten
Presentera våra tjänster och lösningar
Förhandla och skriva avtal
Bygga långsiktiga relationer med företag inom industri och IT

Du arbetar självständigt men med stöd från företaget och har stora möjligheter att påverka din egen inkomst.

Vi söker dig som

Har erfarenhet av B2B-försäljning (meriterande)
Är självgående, målmedveten och affärsdriven
Trivs med att skapa nya kontakter och göra affärer
Har god svenska i tal och skrift
Har datorvana och är bekväm med telefon och möten
B-körkort är meriterande

Vi erbjuder

Stora utvecklingsmöjligheter
Flexibelt arbete
Attraktiv ersättning (fast lön/provision/bonus, anpassas efter överenskommelse)
Möjlighet att växa med företaget
Frihet under ansvar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: Swestaffgroup@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BEM group AB (org.nr 559527-8234), https://bemgroup.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9718786

