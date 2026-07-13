Account Manager B2B - SEO & Digital Synlighet
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2026-07-13
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Account Manager B2B – SEO & Digital Synlighet på Cloudgruppen Göteborg
Cloudgruppen är en etablerad aktör inom IT- och kommunikationslösningar för företag i Sverige, med fortsatt tillväxt och tydliga ambitioner framåt.
Vi säljer inte SEO – vi säljer tillväxt
Det här är inte en roll för någon som vill "sälja SEO". Det är en roll för någon som vill sälja affärsresultat: fler kunder, fler leads, högre omsättning och tidsbesparing – förpackat i en hands-off-lösning där kunden slipper tänka på sin synlighet online själv.
Produkten är AI-driven, men det är inte det kunden köper. Kunden köper resultatet. Din uppgift är att översätta teknik till affärsnytta, och att våga ställa frågan: "Vad kostar det er varje månad att inte synas?" – snarare än att öppna med "Ni behöver SEO."
Varför Cloudgruppen?
Hos Cloudgruppen blir du en del av en säljorganisation med:
Tydliga mål och etablerade arbetssätt
Korta beslutsvägar och nära ledarskap
En kultur där prestation uppmärksammas och belönas
På vårt Göteborgskontor arbetar du tillsammans med erfarna kollegor inom försäljning och leverans av SEO-tjänster. Här delar vi kunskap, stöttar varandra i affärer och har ett gemensamt fokus: att göra bra affärer – långsiktigt.
Om rollen
Som Account Manager B2B – SEO & Digital Synlighet ansvarar du för att utveckla och förvalta företagskunder som vill växa genom förbättrad digital synlighet och fler inkommande leads. Du driver hela affären själv – från prospektering till avslut och långsiktig relation – med stöd av etablerade processer, CRM och erfarna kollegor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Prospektera och utveckla nya företagskunder (B2B)
Genomföra behovsanalys och identifiera affärsvärdet av ökad digital synlighet
Presentera och paketera lösningar utifrån kundens affär, inte utifrån produktens funktioner
Ta fram offerter, driva affärer till avslut och följa upp
Bygga långsiktiga kundrelationer och egen abonnemangsbaserad kundportfölj
Samarbeta med interna team för en helhetsleverans mot kund
Vem vi söker
Det viktigaste för oss är inte vilket bolag du kommer ifrån – det är vilken säljmiljö som har format dig.
Vi tror att du under några år har sålt komplexa B2B-lösningar, gärna abonnemangsbaserade (MRR/SaaS), där kunden investerar idag men ser den stora effekten längre fram och där ROI måste motiveras och förklaras. Du har troligen jobbat konsultativt snarare än transaktionsbaserat, och du är van att äga hela säljprocessen: prospektering, discovery, behovsanalys, presentation, offert, förhandling, avslut och relationsbyggande.
Vi söker inte den mest extroverta personen i rummet. Vi söker den som bäst förstår en affär – som är nyfiken på teknik och AI, kan skapa förtroende hos beslutsfattare som VD eller marknadschef, arbetar strukturerat och disciplinerat, och som ställer bättre frågor än konkurrenterna.
Har du 1–2 års erfarenhet men rätt driv och bakgrund? Sök ändå – vi värderar säljmiljö, arbetssätt och potential högre än antal år.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna av komplexa eller abonnemangsbaserade lösningar
Är van vid att arbeta mot mål och ta ansvar för din pipeline
Trivs i affärsdialoger via telefon, digitala möten och kundmöten
Gillar rådgivande försäljning och relationsbyggande
Talar och skriver flytande svenska
Meriterande dokumenterade resultat:
Hög kundretention och win rate
Större affärsstorlekar
Återkommande abonnemangsaffärer
Försäljning mot VD, marknadschef eller annan beslutsfattare
Erfarenhet av SEO eller digital marknadsföring
Det här erbjuder vi dig
Fast månadslön + attraktiv provisionsmodell utan tak
Tydlig onboarding och utbildning inom AI, SEO och säljmetodik
Löpande coaching och stöd från erfarna chefer och kollegor
Möjlighet att påverka hur du bygger och utvecklar din affär
Goda utvecklingsmöjligheter inom Cloudgruppen
Säljtävlingar, kickoffs och sociala aktiviteter
Etablerade arbetssätt, färdiga verktyg och stöd i hela säljprocessen
Moderna lokaler och professionell arbetsmiljö i Göteborg
Placeringsort: GöteborgPubliceringsdatum2026-07-13Så ansöker du
Rekrytering sker löpande. Skicka in ditt CV och en kort motivering via Teamtailor där du berättar om din bakgrund och varför du vill arbeta som Account Manager B2B – SEO & Digital Synlighet på Cloudgruppen i Göteborg.
Frågor?Linnea.malm@cloudgruppen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8059160-2099201". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cloudgruppen Sverige AB
(org.nr 556583-9627), https://jobb.cloudgruppen.se
Gamlestadsvägen 2 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Cloudgruppen Jobbnummer
10001562