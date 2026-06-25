Account Manager/AM med driv och relationsförmåga Stockholm
Safetly AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-25
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Safetly är en digital plattform och auktoriserat bevakningsföretag som hjälper restauranger, hotell, retailkedjor, fastighetsbolag och arrangörer att boka vakter snabbt, med hög kvalitet, kontinuitet och full transparens. Vi växer och söker nu en Account Manager som vill vara med och forma hur branschen hanterar säkerhet.
Om rollen
Du ansvarar för att identifiera och bearbeta nya kunder inom restaurang, hotell, retail, fastighet och event. Du bygger långsiktiga relationer, driver affärer från första kontakt till signerat avtal och arbetar tätt ihop med vårt operativa team för att säkerställa att kunderna får rätt lösning.
Det här är en roll för dig som trivs med frihet under ansvar och som förstår att försäljning handlar lika mycket om förtroende som om produkt.
Vi söker dig som
Är driven, självgående och gillar att ta egna initiativ
Är en naturlig relationsbyggare som skapar förtroende snabbt
Kommunicerar tydligt och professionellt, i tal och skrift
Är bekväm med att självständigt besöka företag utan förbokade möten och representera Safetly på plats
Trivs i ett snabbväxande bolag där du har stor påverkan
Meriterande
Erfarenhet av B2B-försäljning mot medelstora eller större företag, gärna inom bemanning
Erfarenhet från bevaknings- eller säkerhetsbranschen
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett bolag med stark tillväxt och tydlig vision
Konkurrenskraftig grundlön med prestationsbaserad provision
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka på riktigt
Ett tight team med högt tempo och tydliga målPubliceringsdatum2026-06-25Kontaktuppgifter för detta jobb
Rawa Karadaki, grundare Safetly rawa@safetly.seSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till rawa@safetly.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: rawa@safetly.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safetly AB
(org.nr 559167-4089), https://safetly.se/
111 37 STOCKHOLM Jobbnummer
9978510