Account Manager
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2026-07-07
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Små kretsar. Stora språng.
Vi jobbar för den hållbara framtidstekniken. Med små byggstenar skapar vi större effekt. I hjärtat av Västerås, med 60 års erfarenhet och världen som spelplan, står vi inte bara i teknikens frontlinje, vi strävar efter att rita om kartan och ta fram banbrytande lösningar som förenklar morgondagen. I vår snabbrörliga verksamhet med korta beslutsvägar kan du göra större skillnad – med din kunskap och ditt engagemang tar vi oss snabbare i mål.
Vi söker en engagerad och affärsdriven Account Manager som vill ta ett helhetsansvar för våra kundrelationer och bidra till fortsatt tillväxt. I rollen blir du en nyckelperson i samarbetet med våra kunder och arbetar nära både interna team och kundorganisationen för att skapa långsiktiga och lönsamma affärer.
Du drivs av att förstå kundens verksamhet, identifiera nya affärsmöjligheter och omsätta strategier till konkreta resultat. Du trivs i en operativ vardag där du utvecklar långsiktiga samarbeten, driver affären framåt och säkerställer en hög kundnöjdhet.
Du blir en del av vår Account Management-avdelning, som idag består av två personer, och rapporterar direkt till VD.
Om rollen
Som Account Manager ansvarar du för att leda och utveckla kundaffären inom ett eller flera affärsområden. Du säkerställer att kundstrategin genomförs och fungerar som kundens främsta kontaktperson. Genom ett nära samarbete med interna funktioner skapar du förutsättningar för hög kvalitet, lönsamhet och långsiktig tillväxt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för och genomföra kundstrategin med fokus på långsiktig affärsutveckling.
Bygga, utveckla och vårda relationer med kundernas nyckelpersoner.
Identifiera kundbehov och säkerställa att våra produkter och tjänster möter deras förväntningar.
Prognostisera och följa upp försäljning samt analysera affärsresultat och marknadstrender.
Ansvara för prissättning och ta fram beslutsunderlag för kommersiella beslut.
Följa upp lönsamhet på produkt- och kundnivå samt driva förbättringsinitiativ tillsammans med interna funktioner.
Mäta och utveckla kundnöjdheten genom ett strukturerat förbättringsarbete.
Säkerställa en nära och professionell dialog med kunder genom löpande kommunikation.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av Account Management, Key Account Management eller liknande kommersiell roll, gärna med ledarerfarenhet.
Har dokumenterad erfarenhet av att utveckla och förvalta långsiktiga kundrelationer.
Har god förståelse för försäljning, affärsutveckling och marknadsdynamik.
Är en skicklig kommunikatör och förhandlare med ett starkt affärsmannaskap.
Har god ledarskapsförmåga och trivs med att skapa nätverk och samarbeten.
Har ett kommersiellt och operativt helhetsperspektiv.
Är van att hålla presentationer och driva försäljningsdialoger.
Har erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö och är lyhörd för kulturella skillnader.
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande.
Har en högskole- eller universitetsutbildning, gärna med teknisk eller affärsinriktad bakgrund, eller motsvarande erfarenhet.Publiceringsdatum2026-07-07Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har ett starkt affärsdriv och tycker om att bygga långsiktiga relationer. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och har lätt för att omsätta kunders behov till affärsmöjligheter. Du är van att samarbeta med olika funktioner och skapar engagemang genom ett öppet och lösningsorienterat arbetssätt. Samtidigt motiveras du av att sätta höga mål, följa upp resultat och ständigt hitta nya sätt att utveckla både affären och samarbetet med kunden.
Rekryteringsprocessen
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026. Med anledning av semestrar kommer urval att påbörjas i början av augusti.
GPV har nolltolerans mot alkohol och droger. Vi tillämpar slumpvisa alkohol- och drogtester samt drogtest vid nyanställning. Bakgrundskontroll genomförs på slutkandidater.
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta
VD Pontus Wågert, pontus.wagert@gpv-group.com
HR Manager, Nina Jansson, nina.jansson@gpv-group.com
Fackliga representanter
Unionen: johan.akerlund@gpv-group.com
Sveriges Ingenjörer: jan-erik.wretstrom@gpv-group.com
Få fart på din karriär och uppnå mer med GPV!
Läs gärna mer på GPV Group (gpv-group.com) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GPV Sweden AB
(org.nr 556666-1509)
Kontraktsvägen 1 (visa karta
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721 36 VÄSTERÅS Jobbnummer
9995899