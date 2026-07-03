Account Manager
RiseRank AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-03
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Om RiseRank och koncernen
RiseRank är en del av Blackfish-koncernen, en entreprenörsdriven koncern med fyra aktiva bolag inom försäljning, marknadsföring och rekrytering. RiseRank är koncernens nyaste och mest snabbväxande bolag, en digital byrå som hjälper företag att synas lokalt där deras kunder faktiskt söker.
Vi optimerar företagsprofiler på över 30 plattformar, bland annat Google, Apple och Bing, för att öka synlighet och driva fler kunder till våra uppdragsgivare. Efter stark etablering i Stockholm, Göteborg och Malmö fortsätter vi nu vår tillväxtresa med huvudkontoret i Stockholm som bas för vidare expansion både nationellt och internationellt.
Om rollen
Nu söker vi en Account Manager till vårt huvudkontor i Stockholm. Detta är en spännande möjlighet för dig som har erfarenhet av uppsökande försäljning och vill utvecklas i en snabbväxande organisation med entreprenörsanda.
Dina ansvarsområden
• Boka och genomföra kundmöten där du presenterar RiseRanks tjänster • Driva säljprocessen från första kontakt till signerat avtal • Bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla befintliga samarbeten • Arbeta mot individuell budget och mål • På sikt få tilldelade möten från mötesbokare för att effektivisera din säljprocess
Vem vi söker
• Minst 2 års erfarenhet av uppsökande försäljning (krav) • Självgående och trygg i att driva hela säljprocessen • Målmedveten, driven och trivs i en prestationsbaserad miljö • Stark relationsskapare med fokus på långsiktighet och uppföljning • Talar och skriver svenska flytande
Meriterande: • Erfarenhet av B2B-försäljning • Erfarenhet av digital marknadsföring eller SEO-tjänster • Körkort
Vi erbjuder
• Fast lön + tickande provision som växer varje månad samt bonusar • Stora utvecklingsmöjligheter inom försäljning och ledarskap • Möjlighet till framtida internationella uppdrag • En entreprenörsdriven kultur med korta beslutsvägar, energi och stark teamkänslaPubliceringsdatum2026-07-03Övrig information
• Jobbtyp: Heltid • Placering: Huvudkontoret, Stockholm • Start: Omgående
Kontaktperson: Emmy Zachrisson 📧 emmy@viasales.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6755812-2086260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RiseRank AB
(org.nr 559177-2875), https://riserank.teamtailor.com
RiseRank AB (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RiseRank Jobbnummer
9992515