Account manager
Bock, Lukas / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bock, Lukas i Stockholm
, Linköping
, Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Hej
Vi söker nu flera säljare inom telekom till Stockholm
OBS: Saknar du erfarenhet av telekomsförsäljning är denna tjänst inte rätt för dig.
Har du koll på telekomsektorn och gillar att göra affärer som verkligen gör skillnad för kunden? Vi söker nu flera drivna och erfaren säljare med minst ett års erfarenhet från branschen.
Om rollen
Du arbetar med B2B-försäljning av heltäckande telekomlösningar mot företagskunder i Sverige. Som säljare hos oss agerar du rådgivare snarare än traditionell säljare. Du sätter dig in i kundernas verksamhet och identifierar hur vi kan skapa konkret nytta, oavsett om det handlar om kostnadsoptimering eller förbättrad kommunikationsinfrastruktur. Vi är ett auktoriserat återförsäljarpartner till Tele2 och Tre och erbjuder företagstelefoni och telekomlösningar anpassade efter varje kunds behov.
Vi söker dig som
Har minst 1 års dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning inom telekom
Är van att arbeta självständigt mot tydliga mål
Är en relationsbyggare som trivs i högt tempo Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Är resultatdriven och tar ansvar för hela din pipeline
Vi erbjuder
Fast grundlön samt förmånlig provisionstrappa utan lönetak
Heltidstjänst med kontor i centrala Stockholm
Tillsvidareanställning, måndag till fredag dagtid
Onboarding, löpande utbildning och coachning
En kultur där prestation uppmärksammas och karriärutveckling är på riktigt
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Försäljningschef / VD: Lukas Bock
Telefon: 0702818669 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@talentbylukas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bock, Lukas Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Lukas Bock info@talentbylukas.se 0702818669 Jobbnummer
9988031