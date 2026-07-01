Account Manager
Bock, Lukas / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bock, Lukas i Göteborg
, Borås
, Linköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hej
Vi söker nu drivna och erfarna B2B-säljare med minst ett års erfarenhet från telekomsektorn. Har du koll på branschen och gillar att göra affärer som verkligen gör skillnad för kunden? Då vill vi höra från dig. OBS: Saknar du erfarenhet av telekomsförsäljning är denna tjänst inte rätt för dig. Snälla respektera detta!!!
Om rollen!
Du arbetar med B2B-försäljning av heltäckande telekomlösningar mot företagskunder i Sverige. Som säljare hos oss agerar du rådgivare snarare än traditionell säljare, du sätter dig in i kundernas verksamhet och identifierar hur vi kan skapa konkret nytta, oavsett om det handlar om kostnadsoptimering, digitalisering eller förbättrad kommunikationsinfrastruktur.
Vilka är vi!
Vi är ett auktoriserat återförsäljarpartner till Tele2 och Tre och erbjuder företagstelefoni och IT-lösningar.
VI SÖKER DIG SOM
Har minst 1 års dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning inom telekom.
Är van att arbeta självständigt mot tydliga mål
Är en relationsbyggare som trivs i högt tempo Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Är resultatdriven och tar ansvar för din pipeline
Vi erbjuder!
Fast grundlön + förmånlig provisionstrappa utan lönetak
Heltidstjänst med kontor i centrala Borås
Tillsvidareanställning, måndag–fredag dagtid
Onboarding, löpande utbildning och coachning
En kultur där prestation uppmärksammas och karriärutveckling är på riktigt
Vid frågor om tjänsten,
kontakta: Försäljningschef / VD – Lukas Bock
Telefon: 070-281 86 69
Arbetsort: Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@talentbylukas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Account Manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bock, Lukas
, https://talentbylukas.se/ Arbetsplats
Göteborg Kontakt
VD
Lukas Bock info@talentbylukas.se 0702818669 Jobbnummer
9987941