Account Manager
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2026-06-10
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Account Manager till Adecco Göteborg
Vill du bli en del av ett av världens ledande HR- och rekryteringsföretag – i en roll där du faktiskt gör affärsskillnad?
Adecco söker nu en affärsdriven Account Manager med fokus på att skapa nya kundrelationer och utveckla affärer på den lokala marknaden. Här får du möjlighet att bygga din egen kundbas, påverka affären och utvecklas tillsammans med oss.
Om rollen
Som Account Manager arbetar du med försäljning med tydligt fokus på att identifiera och bearbeta nya företagskunder på din lokala marknad. Du bygger relationer med beslutsfattare och säljer våra bemannings- och rekryteringstjänster. Du utvecklar även befintliga kunder där det finns potential att växa.
Du driver din egen kundportfölj och ansvarar för hela säljprocessen – från prospektering till signerat avtal. Tillsammans med kollegor inom rekrytering och konsultverksamhet säkerställer du leverans i affären.
Du får möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till hur vi utvecklar vår försäljning framåt.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Proaktivt söka nya affärsmöjligheter och etablera nya kundsamarbeten
• Utveckla relationen med befintliga kunder
• Säkerställa nöjda kunder och långsiktiga relationer
• Erbjuda konsult- och rekryteringslösningar utifrån kundens behov
• Förhandla avtal och säkerställa lönsamhet i leveranser
• Arbeta nära våra konsultchefer och rekryteringskonsulter för att leverera högkvalitativa tjänster
• Bidra till att utveckla vår säljstrategi och affärsprocess
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Ett par års erfarenhet av B2B-försäljning inom rekryterings- och bemanningsbranschen, alternativt från närliggande tjänstebransch
• Erfarenhet av prospektering och nykundsbearbetning med goda resultat
• Vana av att bearbeta kunder och beslutsfattare i ledande befattning
• B-körkort
Som person är du resultatorienterad och har lätt för att skapa förtroende. Du motiveras av att skapa nya affärsmöjligheter och utveckla kundrelationer över tid. Vidare arbetar du strukturerat, har hög aktivitetsnivå och driver ditt arbete framåt på egen hand.
Tjänsten är på heltid med placering på Adeccos kontor i centrala Göteborg. Du rapporterar till Area Branch Manager. Start enligt överenskommelse.
Varför Adecco?
Vi är en del av The Adecco Group, en global koncern verksam i över 60 länder. I Sverige har Adecco funnits sedan 1992 och är en etablerad aktör. Hos oss arbetar du med ett starkt varumärke och blir en del av ett affärsdrivet team.
Vi erbjuder dig:
• En flexibel arbetsmiljö där du får påverka din vardag och dina affärer
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Tydliga utvecklingsmöjligheter
• Interna utbildningar och program
• Möjlighet till internationell karriär
Redo att ta nästa steg?
Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-07-05. Urval sker löpande och annonsen kan komma att stängas ned innan sista ansökningsdag. Med anledning av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
Frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta Area Branch Manager Philip Lindvall på philip.lindvall@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Philip Lindvall Philip.lindvall@adecco.se Jobbnummer
9956531